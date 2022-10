Gezien, Louis van Gaal? Danjuma (ex-Club) speelt zich met piekfijne goal in de kijker voor WK-selectie bij Oranje

Arnaut Danjuma Groeneveld heeft Villarreal met twee doelpunten langs Osasuna geleid in de Spaanse competitie. Villarreal klom naar de zevende plek in La Liga en heeft nu 15 punten, 10 minder dan koploper Real Madrid.

Danjuma, die in september na lang blessureleed zijn rentree maakte bij Villarreal, bracht de thuisploeg in de 41e minuut op voorsprong. Hij scoorde op aangeven van Nicolas Jackson. In de tweede helft maakte de international de 2-0 uit een strafschop. In de 71e minuut werd hij gewisseld. Het zijn de eerste twee treffers voor Danjuma in La Liga dit jaar.

Of Danjuma nu op de radar staat van Nederlands bondscoach Louis van Gaal, is nog onzeker. De aanvaller speelde sinds 2018 slechts zes keer voor Oranje. Van Gaal moet zijn selectie voor het WK in Qatar tegen midden november bekendmaken.