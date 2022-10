Gemeente Jette zet circulatieplan op pauze

De Brusselse gemeente Jette heeft de pauzeknop ingedrukt voor de verdere ontwikkeling van haar circulatieplan. Burgemeester Claire Vandevivere (Les Engagés) maakt bekend dat het circulatieplan – door de vele kritiek – eerst vervroegd wordt geëvalueerd en dat de inwoners uitgebreid worden bevraagd. Bij de groene meerderheidspartijen is er onvrede over de beslissing.

Het Good Move circulatieplan in de wijk Lecharlier ging in Jette op 6 september van start. De kritiek op het plan bleef ook in deze Brusselse gemeente niet uit. De buurtbewoners en handelaars keerden zich tegen het plan. Ze stelden een petitie op en er werd zelfs gesaboteerd door verkeerspaaltjes uit de grond te trekken.

De gemeente Jette heeft nu beslist om de twee volgende fases van het circulatieplan voorlopig niet uit te voeren. Om de rust te bewaren, en de vergelijking te kunnen maken, worden de verkeersfilters aan het Amnesty Internationalplein en op het kruispunt Longti-Morantin in november verwijderd. In december volgt dan een vervroegde evaluatie en een grote bevraging onder de inwoners, handelaars en gebruikers van de wijk Lecharlier. Begin 2023 wordt dan beslist of de bestaande herinrichtingen aangepast worden of zelfs zullen verdwijnen.

“Ondanks alle informatie die we hebben verspreid in onze gemeentekrant en via sociale media, hebben veel mensen ons in goeder trouw verteld dat ze niet op de hoogte waren van het project Lecharlier”, vertelt burgemeester Vandevivere. “We nemen alle tijd die nodig is, want aan het eind van de rit telt het welzijn van de Jettenaren”, vervolgt ze.

De beslissing om een pauze te nemen werd genomen door de meerderheid van het bestuurscollege, maar wordt niet ondersteund door de schepenen van Ecolo-Groen Bernard Van Nuffel en Nathalie de Swaef. Zij spreken van een ontmanteling van het circulatieplan.

“Nu aankondigen dat het plan hoe dan ook zal worden ontmanteld, zoals onze meerderheidspartners hebben beslist, getuigt niet van goed bestuur. Het ontmantelen van het circulatieplan Lecharlier zonder de uitkomst van de evaluatie af te wachten, is het ontkennen van de legitimiteit van de besluiten van het college. Het ondergraaft het democratisch debat waarbij ook de mening van wie niet roept, telt”, stelt schepen Van Nuffel.

Mobiliteitsschepen de Swaef vraagt nadrukkelijk dat het circulatieplan gehandhaafd wordt tot er een grondige evaluatie is gebeurd. “Wanneer je een project uitvoert, moet je de tijd nemen serieus te evalueren om te kijken wat werkt en wat niet. Dat geldt vanzelfsprekend ook op het vlak van mobiliteit, waar de eerste weken vaak moeilijk zijn omdat mensen hun gewoontes moeten veranderen. Wat we voor ogen hebben, is een wijk waar kinderen zich veilig kunnen verplaatsen, waar elk vervoersmiddel zijn plaats heeft, maar met een evenwichtig verdeelde en gedeelde ruimte”, verklaart de Swaef.

De gemeente Jette is na eerder Molenbeek en Anderlecht de derde Brusselse gemeente die vervroegd haar circulatieplan aanpast na kritiek en vandalisme.