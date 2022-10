Inspecteur (43) die moordbekentenis losweekte bij zwakbegaafde man veroordeeld voor valsheid in geschrifte: “Tien jaar van zijn leven kwijt”

Politie-inspecteur P.R. zit zelf in de beklaagdenbank, na fouten in het dossier over de moord op Temsenaar Ihsan Celik (foto rechts). — © archief pvs en nb

Temse/Kruibeke

De 43-jarige politie-inspecteur P.R., die betrokken was in de moordzaak van Ihsan Celik uit Temse, is tien jaar na de moord schuldig verklaard voor valsheid in geschrifte. Hij nam acht cruciale minuten van het verhoor van kroongetuige en minderbegaafde man Carlo V.H. niet mee op in het proces-verbaal. Daarvoor krijgt de man nu 6 maanden voorwaardelijke celstraf en een boete van 800 euro opgelegd.