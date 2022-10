ACV organiseert op 9 november brede algemene actie- en stakingsdag tegen regering en tegen werkgevers

De christelijke vakbond (ACV) organiseert op 9 november een brede algemene actie- en stakingsdag, uit protest tegen de koopkrachtcrisis waar heel wat mensen zich in bevinden. Dat zegt voorzitter Marc Leemans.

Tot de actie- en stakingsdag werd besloten door het nationaal bestuur van het ACV na consultatie van de achterban. Eerder had de vakbond gedreigd met een algemene staking.

Maar het wordt dus een algemene actie- en stakingsdag. “Er zullen verschillende actievormen worden georganiseerd, tot en met staking. Maar het stakingsmiddel zal breed worden gebruikt”, aldus de ACV-topman.

Tegen regering én werkgevers

In sommige sectoren zal niet worden gestaakt, en zullen bijvoorbeeld personeelsvergaderingen worden georganiseerd. Sommige mensen zijn ook bezorgd over de toekomst van hun bedrijf, of kunnen zich geen dag loonverlies permitteren.

Volgens Leemans is de actie- en stakingsdag gericht tegen de regering én de werkgevers. “De regering komt onvoldoende tegemoet aan de laagste inkomens, en slaagt niet in een grondige fiscale hervorming”, aldus Leemans. ACV eist onder meer een prijsplafond voor gas en elektriciteit, een uitbreiding van het sociaal tarief of een invulling van de volledige enveloppe voor de welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen.

“Heel veel mensen hebben het zeer moeilijk”, aldus Leemans. “En daar moet tegen gereageerd worden”. Door de actie- en stakingsdag kan iedereen zijn ongerustheid en ongenoegen uiten, klinkt het nog bij de vakbond.

Andere bonden

ABVV had eerder al een “interprofessionele staking” op 9 november aangekondigd. De socialistische vakbond vraagt eveneens maatregelen om de koopkracht van werknemers te versterken, maar zal ook actie voeren tegen de loonnorm, waarbij wordt vastgelegd hoeveel de loonkosten maximaal mogen stijgen om concurrentieel te blijven met onze buurlanden.

De liberale vakbond laat dinsdag weten dat hij niet zal oproepen tot een algemene staking. “Maar daar waar er acties zijn in sectoren en bedrijven, zal de ACLVB deelnemen”, luidt het wel. De vakbond roept voorts op om de keuze van werkwilligen te respecteren en benadrukt dat hij gekant is tegen blokkades in het verkeer.

Opnieuw stakingsdag

Op woensdag 21 september kwamen aanhangers van de verschillende vakbonden, verenigd in het gemeenschappelijk vakbondsfront, nog in Brussel op straat. Ze eisten toen meer koopkracht voor de werknemers en maatregelen tegen de hoge energieprijzen.