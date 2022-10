Vrouw verkoopt online maagdelijkheid van haar nichtje aan de hoogste bieder: “Ze lokte haar naar België om ‘te studeren’”

De eigenares van voormalig massagesalon Sweet Dreams in Diest riskeert acht jaar cel voor mensenhandel en prostitutie. Ana M.E. (57) dwong jarenlang meisjes tot seksuele handelingen tegen betaling en streek het leeuwendeel van de opbrengsten op. De vrouw, geboren in de Dominicaanse Republiek, verkocht zelfs de maagdelijkheid van haar eigen nicht. Zij alarmeerde uiteindelijk de politie.

Vanuit een industrieel pand langs de Halensebaan in Diest baatte Ana M.E. sinds 2016 een massagesalon uit. In werkelijkheid was het salon een dekmantel voor illegale prostitutie. De beklaagde haalde meisjes uit Zuid-Amerika met de belofte op een beter leven en dwong hen dan tot seksuele handelingen tegen betaling. De vrouw ontving de klanten in het industrieel pand, dat door schermen en doeken verdeeld was in kamers. Daar mochten klanten kiezen tussen verschillende dames in lingerie. Achteraf ging de beklaagde aan de haal met het grote deel van de inkomsten.

Zwangere meisjes

M.E. verplichtte zelfs zwangere meisjes tot sekswerk en hield ook regelmatig ‘white party’s’ waar ze cocaïne aanbood aan de klanten. In samenwerking met andere pooiers prostitueerde ze ook meisjes in privéwoningen in Aarschot. Ook zij staan terecht voor de Leuvense rechtbank. De nicht van Ana M.E. stelde zich burgerlijke partij. “Haar tante haalde haar naar België om te studeren, maar dat bleek al snel een leugen”, zegt haar verdediging. “Ook zij moest aan de slag in het salon. Op dat moment was ze nog maagd en daar maakte haar tante maar al te graag gebruik van. Ze verkocht haar maagdelijkheid online aan de hoogste bieder.”

Na meerdere huiszoekingen in Diest en Aarschot is de bewijslast erg groot. Naast dozen condooms, restanten cocaïne en hopen cashgeld, vonden agenten ook schriftjes die de handel van Ana M.E. aanwijzen. Bovendien kon de politie duizenden berichten met klanten lezen. In totaal zou de vrouw meer dan een miljoen euro verdiend hebben.

De vrouw riskeert nu acht jaar gevangenisstraf en een boete van 4.000 euro. Haar twee kompanen die de woningen in Aarschot uitbaatten, riskeren drie jaar cel en dezelfde boete. Na het onderzoek heeft de politie nog meisjes aangetroffen in de Aarschotse woningen, zelfs nog afgelopen maand. Vonnis op 15 november.