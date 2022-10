Niet zijn Belgisch lief, wel dochter van basketlegende schitterde naast Kylian Mbappé op de uitreiking van de Ballon d’Or

Kylian Mbappé werd maandag zesde in de verkiezing van de Ballon d’Or. Het is voor de PSG-ster dus nog altijd wachten op zijn eerste Gouden Bal. Schitteren deed hij wel in zijn zwart kostuum, maar de vrouw naast hem in de zaal deed dat misschien nog meer.

Mbappé - die een koppel zou vormen met het Belgische model Rose Bertram - werd niet bepaald vriendelijk onthaald in het Théâtre du Châtelet in Parijs. Hij werd bij aankomst uitgejoeld door voetbalfans van PSG. Er deden de voorbije dagen opnieuw heel wat geruchten de ronde over de Franse superster, namelijk dat hij al in januari wil vertrekken.

Bertram was er echter niet bij in Parijs en dus nam Mbappé plaats naast een opvallende verschijning. Het was voor velen gissen naar haar identiteit, maar snel werd duidelijk dat het ging om Trinity Rodman. Jawel, de 20-jarige dochter van basketballegende Dennis Rodman. De gelijkenis tussen de twee Rodmans is best opvallend.

Rodman speelt voor Washinghton Spirit en was een van de twintig genomineerden voor de Ballon d’Or voor vrouwen. Die werd voor het tweede jaar op rij gewonnen door Alexia Putellas, terwijl de Amerikaanse als achttiende eindigde in de uitslag. “Ik kan niet geloven dat ik hier genomineerd voor ben”, zei Rodman op de rode loper. “Ik heb zo veel respect voor al deze speelsters, ongelooflijk.”

De 20-jarige Rodman maakte vorig seizoen furore in de National Women’s Soccer League (NWSL), de hoogste voetbalcompetitie voor vrouwen in de Verenigde Staten. Ze leidde als ‘rookie’ (eerstejaars) Washington naar de titel en maakte sindsdien haar debuut bij de nationale ploeg. In februari ondertekende ze nog een contractverlenging van vier seizoenen, waarbij ze ruim 1 miljoen dollar zal verdienen.

Trinity en Dennis Rodman hebben niet bijzonder veel contact, maar de gewezen NBA-kampioen bezocht in november nog een wedstrijd van zijn dochter (met zijn derde vrouw Michelle Moyer).

© ISOPIX

© EPA-EFE

© EPA-EFE