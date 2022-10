12 pinten bier, een auto in brand en een ‘kater’ van 1.600 euro : avondje café loopt faliekant af voor automobilist

Een man die ’s nachts tegen verschillende signalisatieborden reed en erna tegen een kraanwagen knalde, moest dinsdagvoormiddag in de Gentse rechtbank verschijnen. Hij had te diep in het glas gekeken.

De man had na zijn werk met wat collega’s de bloemetjes buiten gezet. “Er heerste een aparte werkcultuur, want als je niet mee op café ging, hoorde je er op den duur niet meer bij”, getuigde de advocaat van de man.

Hij had enorm diep in het glas gekeken, maar nam toch de beslissing om nog achter het stuur te kruipen. Op de Kortrijksesteenweg in Gent liep het mis. De man raakte er ’s nachts, rond half twee, eerst verschillende signalisatieborden en knalde daarna tegen een kraanwagen. Zijn voertuig vatte vuur, maar hij kon zichzelf tijdig in veiligheid brengen.

“Ik moet in slaap zijn gevallen”, getuigde de man in de rechtbank. Uit de ademtest bleek dat hij 2,1 promille alcohol in zijn bloed had, wat te vergelijken is met 12 pinten bier. Het is niet de eerste keer dat de man voor de politierechter moet verschijnen. Hij werd al eerder voor alcoholintoxicatie veroordeeld.

Volgende maand zal de rechtbank over zijn zaak beslissen. De man riskeert een geldboete van 1.600 euro, twee maanden rijverbod, een psychologische en medische test en een alcoholslot.