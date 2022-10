Club-verdediger Sylla vraagt clementie na onbesuisde tackle: “Rood was terecht, maar ik wilde niemand blesseren”

“Goedemiddag dames en heren”, zei Sylla, geflankeerd door Club-advocaat Thomas Delameilleure. “Ik heb zondag een fout begaan waarvan ik de ernst niet meteen doorhad. Na het bekijken van de beelden uiteraard wél. De scheids had gelijk: het was een rode kaart. Maar ik vraag clementie. Ik ging voor de bal en wilde zeker niemand blesseren. Ik sta nu in de ploeg en er is veel concurrentie, dus ik zou graag de straf verminderd zien.”

Delameilleure vroeg ook nog om rekening te houden met zijn leeftijd – Sylla is amper 19. Het voorstel van het bondsparket – twee speeldagen schorsing (plus één met uitstel) en daarbovenop nog een speeldag van een eerdere voorwaardelijke schorsing bij de beloften – vond hij overdreven. In dat geval zou de Ivoriaan immers drie matchen langs de kant staan, terwijl Club hem in deze drukke periode goed kan gebruiken. Zijn tegenvoorstel: één speeldag effectieve schorsing, één of twee speeldagen met uitstel, en géén herroeping van die oude sanctie. “Want dat kan niet volgens het bondsreglement. Op basis van het reglement geldt die sanctie enkel voor de ploeg waarin de speler optrad op het ogenblik van de feiten. En dat is Club NXT. Die extra speeldag schorsing kan dus enkel opgelegd worden in tweede klasse.”

Daar ging bondsprocureur Barbara Huylebroek uiteraard niet mee akkoord. Zij verwees naar andere artikels in het reglement en stelde dat het absurd zou zijn dat een voorwaardelijke straf niet meer kan worden omgezet in een effectieve puur omdat de speler van ploeg gewisseld is of bijvoorbeeld gedegradeerd. Het is dus aan de leden van het Disciplinair Comité om dat in de loop van dinsdag te interpreteren en om te oordelen. Zowel Club als het bondsparket kan nadien nog in beroep.

Hoefkens: “We werken eraan met Abakar”

Op zijn persconferentie sprak Carl Hoefkens ook al over Sylla, vooral dan over zijn reactie ná de rode kaart. Hij kon met moeite worden gekalmeerd. “We zijn daar nadrukkelijk mee bezig”, aldus Hoefkens. “Abakar is eigenlijk een heel rustige jongen. Ook in de groep is hij nooit uitbundig. Maar in extreme omstandigheden, zoals onder druk op Anderlecht, durft hij zijn cool verliezen. Daar werken we aan met hem. En het is al aan het beteren.”