Ontslagen Danny Buijs reageert: “Ik ben er zeker van dat het goed komt met KV Mechelen”

Na vier maanden werd Danny Buijs de laan uitgestuurd bij KV Mechelen. De Nederlandse trainer had zijn eerste buitenlandse avontuur als trainer liever niet zo vroeg zien eindigen, maar daar besliste het Mechelse bestuur maandag na de ondermaatse resultaten anders over. “Als je weinig wint, weet je dat er dingen op gang komen”, zegt Buijs een dag na zijn ontslag.

Daags na de derde competitienederlaag op rij in Gent zat Buijs samen met de bestuursleden om, nadat hij in de voormiddag nog training had gegeven, het slechte nieuws te vernemen. “Zo’n gesprek is altijd vervelend. In het begin hoop je op een goede samenwerking en denk je er niet aan dat die vroegtijdig stopt. Als je weinig wint, weet je dat er dingen op gang komen. Zo gaat dat nu eenmaal in topsport”, aldus Buijs.

Door de slechte competitiestart en de wisselvallige resultaten bouwde Buijs nooit echt veel krediet op. “Er was voor mij in deze periode weleens sprake van onrust of wrijving. We pakten niet veel punten en we zaten met veel blessures. Soms is er ook niet echt één bepaalde reden waarom iets fout loopt. Het kunnen ook meerdere dingen bij elkaar zijn. Misschien denk ik later nog wel van: dat had ik toen beter anders gedaan.”

De omstandigheden waarin KV Mechelen zich dit seizoen bevindt, zijn intussen bekend. “De vorige jaren behaalde deze club mooie resultaten, dus is de huidige situatie moeilijk. Dat is normaal”, geeft Buijs toe. “Maar ik ben de club oprecht dankbaar dat ze mij de kans hebben gegeven om voor het eerst een buitenlandse club te trainen. Ik heb hier in die paar maanden veel geleerd. De samenwerking met Tom Caluwé en ook met de andere mensen binnen de technische staf was erg goed. KV Mechelen is en blijft een heel mooie club met een geweldige sfeer tijdens thuiswedstrijden.”

Afscheid van spelersgroep

En wat met de spelers? Niet iedereen zat naar verluidt nog op dezelfde lijn met de trainer. “Sommigen zullen misschien blij zijn met mijn vertrek, want dan komen ze misschien meer aan spelen toe”, merkt Buijs op. “Anderen zullen het dan weer jammer vinden. Ik heb de spelers intussen al wel gezien en sommigen hebben me ook nog gebeld of een berichtje gestuurd. Het belangrijkste voor mij is, en dat kan ik in alle oprechtheid zeggen, dat ik het hier vier maanden naar mijn zin heb gehad en erg goed ontvangen ben door de mensen.”

Steven Defour neemt de taken van zijn voormalige T1 over. “Daar heb ik geen enkele moeite mee, de clubleiding heeft die keuze gemaakt en ik gun het Steven. Ik ben er zeker van dat het goed komt met KV Mechelen. Of jullie mij gaan terugzien in België? Zeg nooit nooit. Ik ben blij dat ik de competitie heb leren kennen. Nu neem ik in ieder geval de tijd om even te rusten en alles te verwerken, want daar was weinig tijd voor toen ik vertrok bij Groningen en begon bij Mechelen.”