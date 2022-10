Steven Defour voorgesteld als T1 van KV Mechelen: “Vorig seizoen voelde ik me hier niet klaar voor, nu wel”

Toen Defour gisteren de vraag kreeg of hij Buijs wilde vervangen hoefde hij daar niet lang over na te denken. “Vorig jaar had ik nog ‘neen’ gezegd, omdat ik me er niet klaar voor voelde. Maar doorheen het seizoen ben ik gaan beseffen dat ik dit later wilde doen. De wedstrijd tegen Club Brugge (waar Defour de geschorste Buijs verving, red.) bevestigde dat gevoel.”

Geen ideaal moment

Later werd nu. Defour krijgt sneller dan verwacht zijn kans moet Malinwa na een moeizame competitiestart uit het degradatiemoeras weghouden. “Er bestaat geen ideaal moment voor een jonge speler om te debuteren, dat geldt evenzeer voor een hoofdcoach die er plots in springt. Het belangrijkste is dat de mensen met beslissingsrecht vertrouwen in mij hebben. En dat ik geloof in mijn spelersgroep en andersom. Of ik druk voel om de club in 1A te houden? De enige druk die ik voel, is de druk in mijn kuiten. (grijnst) Ik heb mezelf áltijd druk opgelegd in mijn carrière, dat is nu niet anders. Ik ben met KV Mechelen opgegroeid. Het deed pijn telkens het niet goed ging met de club. Nu ben ik de eindverantwoordelijke, dat besef ik maar al te goed.”

© BELGA

Die eindverantwoordelijkheid zorgt ervoor dat Defour zijn randactiviteiten, zoals zijn analistenwerk en zijn deelname aan de voetbalpodcast 90 minutes, moet stopzetten. “Over het opgeven van die vrijheden heb ik goed nagedacht. Het zullen vanaf nu lange dagen worden.” Ook de relatie met zijn spelers, waarvan sommigen echte vrienden zijn, zoals Hairemans met wie hij in de zomer nog naar Marbella trok, wordt anders. Defour ziet er geen graten in. “Door de transitie van speler naar assistent-coach werd er al meer afstand gecreëerd. Onder Buijs steeg ik in de pikorde en groeide die afstand nog wat meer.”

Debuut tegen Standard

Dat Defour woensdagavond debuteert tegen Standard, de club waarmee hij twee landstitels pakte, is naar eigen zeggen niet speciaal. “Het wordt speciaal omdat ik nu T1 ben, maar tegen wie we spelen maakt voor mij niet zoveel uit. Het belangrijkste is dat KV Mechelen in beter vaarwater terechtkomt. We hebben al even besproken hoe we Standard, dat zijn ziel terug heeft, willen aanpakken. Dankzij de goeie resultaten tegen Antwerp, Charleroi en Club Brugge zit de winnaarsmentaliteit weer in die ploeg. Daar zullen we iets tegenover moeten zetten.”

Voor Defour, die in mei nog verkondigde dat hij alleen voor KV Mechelen in het voetbal blijft, breekt een nieuw tijdperk in zijn carrière aan. “Ik besef dat deze keuze de eerste stap is naar een eventuele beëindiging van de samenwerking indien het slecht zou aflopen. Daar moet het bestuur niet mee inzitten, ik weet hoe het in dit wereldje gaat.” Bij een succesverhaal kan het natuurlijk ook een opstap zijn naar een nog grotere uitdaging als T1? “Laten we eerst dit seizoen positief afsluiten. Erna zien we wel wat volgt. We moeten samen door deze moeilijke periode. Het verleden heeft aangetoond dat als iedereen zich achter het team schaart KV Mechelen zijn grenzen niet kent.” Defour gaf nog mee dat hij er voorlopig geen extra assistent bij wil.