Thibaut Courtois showt trofee aan ploegmaats Real Madrid en strooit met lof voor Simon Mignolet: “Hij verdient alle erkenning die hij nu krijgt”

Daags na de uitreiking van de Ballon d’Or in Parijs stonden Karim Benzema en Thibaut Courtois alweer op het trainingsveld in Madrid. Benzema nam maandagavond voor het eerst in zijn carrière de Gouden Bal in ontvangst, Thibaut Courtois werd voor het eerst uitgeroepen tot beste doelman. De twee belangrijkste pionnen van Real Madrid showden hun trofeeën dinsdag op de training aan hun ploegmaats.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Bij Het Laatste Nieuws kwam Courtois nog eens terug op zijn eindrangschikking in de verkiezing van de Ballon d’Or. “Zevende is volgens mijn algemeen gevoel toch iets te laag. Ik ben zeer tevreden met de Lev Yashin Award, maar ik weet niet wat een keeper nog meer moet doen om de Ballon d’Or te winnen. Dan heb ik het niet per se over mezelf als individu, maar ik win dit jaar de Spaanse landstitel en de Champions League en was bepalend voor mijn club. Misschien zorgt die aparte trofee voor doelmannen ervoor dat mensen niet meer voor een keeper stemmen bij de Ballon d’Or? Maar wij, keepers, zullen blijven vechten. Misschien lukt het ooit eens, maar het wordt lastig met mannen als Haaland (lacht).

Courtois gaf ook nog mee dat hij bijna verlost is van zijn rugblessure en stelt de Belgische fans gerust met het oog op het WK. Hij strooide daarbij ook met lof voor zijn doublure Simon Mignolet. “Er zijn geen zorgen nodig. En met het niveau dat Simon nu haalt, moeten we ons sowieso niet te veel zorgen maken. Hij verdient alle erkenning, want in België ben je toch minder zichtbaar. Ik hoop dat hij als doelman de Gouden Schoen wint. Niemand stond op zijn niveau en verdient het meer.”