Hoe webshops ons tot wel 70 procent minder kleding retour kunnen doen sturen met enkele simpele ‘trucjes’

In 2021 was de Belgische online modebranche goed voor 10 miljoen transacties. Ongeveer 3 miljoen van die kleren, schoenen, zonnebrillen... werden teruggestuurd omdat de maat fout was of de kleur tegenviel. En dat is niet alleen slecht voor het milieu, het jaagt ook de webshops op kosten én het bezorgt de consument rompslomp. “Nochtans kunnen we tot 70 procent van die retourzendingen volgens experts vermijden”, zegt minister van Post Petra De Sutter (Groen).