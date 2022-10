DHL gaat concurrentie aan met PostNL op Nederlandse postmarkt

Pakketbezorger DHL wil volgend vanaf jaar post bezorgen in Nederland. Het dochterbedrijf van Deutsche Post DHL daagt daarmee de huidige monopolist PostNL uit. Vanaf het tweede kwartaal van 2023 kunnen Nederlandse bedrijven en particulieren via servicepunten van DHL poststukken vanaf 50 gram verzenden.

Daarmee mikt DHL vooral op de wat zwaardere post. Een doorsnee A4’tje in een envelop weegt rond de 20 gram. Maar wanneer klanten kleine producten of bijvoorbeeld tijdschriften willen versturen, loopt het gewicht snel op. Juist op dat deel van de postmarkt vindt DHL het interessant om de concurrentie aan te gaan met PostNL, legt een woordvoerder uit. “Je ziet dat de tarieven daarvoor zodanig zijn gestegen dat het een interessant segment wordt.”

Het van oorsprong Duitse logistieke concern wil voor de postbezorging zijn bestaande netwerk van distributiecentra en pakketbezorgers inzetten. Het plan is om in heel Nederland post te bezorgen. Het is nog niet bekend met welke tarieven DHL wil concurreren met PostNL.