Drie speeldagen effectief voor Abakar Sylla (en geen toppers op Union en Gent), Club Brugge kan nog beroep aantekenen

Drie speeldagen effectief: dat is de schorsing die het Disciplinair Comité oplegt voor Abakar Sylla (19) na zijn rode kaart tegen Anderlecht. Het bondsparket vroeg twee plus één, maar Sylla had wel nog een voorwaardelijke schorsing lopen na een uitsluiting bij Club NXT. Club kan nog in beroep gaan. Daarnaast krijgt Angelo Preciado (Genk) vier matchen schorsing, waarvan drie effectief. De straf van Birger Verstraete (KV Mechelen), twee wedstrijden effectief, wordt bevestigd.

En zo kwam het Disciplinair Comité eigenlijk een beetje tot een compromis. Er werd namelijk gediscussieerd over een eerdere voorwaardelijke schorsing van na een uitsluiting bij Club NXT. Daarom vroeg het bondsparket eigenlijk twee matchen effectief plus één match voorwaardelijk, én die match voorwaardelijk bij NXT die effectief werd. Club betwiste dat reglement en vond dat die eerdere straf enkel maar van toepassing was in 1B. Dat de schorsingsmaat uiteindelijk drie speeldagen effectief én 3.000 euro boete werd, lijkt een soort van gulden middenweg. “Hij krijgt ook een strenge berisping voor zijn houding na zijn uitsluiting”, klinkt het bij de bond.

Tegen STVV gewoon in de kern

Sylla werd uitgesloten tegen Anderlecht na een tackle op het scheenbeen van Stroeykens. “Ik heb zondag een fout begaan waarvan ik de ernst niet meteen doorhad”, klonk het dinsdag tijdens de zitting. Maar hij én clubadvocaat Thomas Delameillieure vroegen enige mildheid: er komt een drukke periode aan, en Sylla begin een jeugdzonde.

Zowel Club Brugge als het bondsparket kunnen nog in beroep gaan tegen de beslissing, maar als dat niet gebeurt mist Sylla de wedstrijden tegen Union (22/10), KV Oostende (29/10) en AA Gent (6/11). Tegen Sint-Truiden zit de Ivoriaanse verdediger gewoon nog in de kern: zijn schorsing gaat ten vroegste dit weekend in, nadat het eventueel beroep behandeld is. Woensdag wordt beslist of er een beroep komt.

Ook schorsing voor Preciado en Verstraete

Genk-speler Angelo Preciado kreeg in de wedstrijd van zaterdag op OH Leuven na een opstootje in de 42e minuut een rode kaart. Scheidsrechter Van Damme zag hoe hij aan de IJslander Thorsteinsson een stevige duw met gebalde vuist gaf, waarbij die laatste ging liggen.

Genk vond de uitsluiting voldoende omdat het op de beelden geen slag had gezien. Het Comité zag echter wél een slag en sloot zich dus aan bij het Bondsparket. Preciado krijgt vier matchen schorsing, waarvan drie effectief, en moet ook 3.500 euro boete betalen.

Birger Verstraete moest in de wedstrijd tegen AA Gent iets na rust al gaan douchen. Bij een uitbraak van Nurio pakte Verstraete uit met een late tackle “langs achteren, aan hoge intensiteit met een sprongtackle/schaarbeweging” volgens ref Boterberg.

Het Disciplinair Comité zag geen graten in het voorstel van het Bondsparket en bevestigde dus de straf. KV Mechelen argumenteerde nog tevergeefs dat er twijfel was over de fase, aangezien de VAR een interventie pleegde. Verstraete moet ook 2.000 euro boete betalen.

De straffen van de drie spelers gaan pas in vanaf komend weekend. Sylla en Verstraete kunnen dus woensdag tegen respectievelijk STVV en Standard in actie komen, Preciado stond dinsdagavond tussen de lijnen tegen Westerlo. De drie clubs hebben nog tot donderdagavond om in beroep te gaan tegen de straffen, in dat geval zijn de spelers ook zaterdag of zondag nog speelgerechtigd.