Engelse voetbalbond klaagt Liverpool-coach Jürgen Klopp aan na rode kaart tegen Manchester City

De Engelse voetbalbond FA heeft officieel een aanklacht ingediend tegen Liverpool-coach Jürgen Klopp nadat hij zondag een rode kaart kreeg in de met 1-0 gewonnen Premier League-match tegen Manchester City.

Klopp werd uitgesloten nadat hij een assistent-scheidsrechter een fikse uitbrander had gegeven omdat er geen overtreding werd toegekend nadat Mohamed Salah volgens de Duitser te stevig was aangepakt.

Na de wedstrijd verontschuldigde Klopp zich. ““Er knapte iets in die situatie, daar ben ik niet trots op”, zei hij. “Ik verdiende een rode kaart.”

Klopp wordt aangeklaagd voor het overtreden van FA-regel E3, die gaat over “opmerkingen die ongepast zijn, die het spel in diskrediet brengen, die bedreigend, kwetsend, onfatsoenlijk of beledigend zijn”.

De 55-jarige Klopp heeft tot vrijdag om te reageren op de aanklacht. Woensdag mag hij op de bank plaatsnemen voor de thuismatch tegen West Ham United.