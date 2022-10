Wolfsburg bekert mede dankzij assist Sebastiaan Bornauw ronde verder

Wolfsburg bekert een ronde verder in de DFB Pokal. Het triomfeerde dinsdagavond met 1-2 op het terrein van tweedeklasser Eintracht Braunschweig.

Sebastiaan Bornauw leverde de assist voor de vroege openingstreffer van Mattias Svanberg (8.). Maurice Multhaup (40.) sloeg terug voor de gastheer door Koen Casteels te kloppen, maar Jakub Kaminski (65.) verzekerde de Wolven van kwalificatie voor de achtste finales.

Nathan de Medina maakte overigens deel uit van de basiself in het verliezende kamp en werd na 53 minuten gewisseld.

Weinig verrassingen

Bekerhouder Leipzig nam het in eigen huis op tegen tweedeklasser Hamburger SV (4-0). Yussuf Poulsen (33. en 36.) bezorgde de thuisploeg even voorbij het halfuur een comfortabele dubbele voorsprong. Mohamed Simakan (69.) en Benjamin Henrichs (81.) diepten na de onderbreking de voorsprong verder uit.

Ook Frankfurt was bij rust al zegezeker op het veld van vijfdeklasser Stuttgarter Kickers (0-2), dankzij vroege goals van Randal Kolo Muani (11.) en Hrvolje Smolcic (18.).

Mainz had de kwalificatie eveneens halverwege over de streep getrokken op bezoek bij vierdeklasser VfB Lübeck (0-3). Alexander Hack (16.) en Marcus Ingvartsen (43.) troffen raak in de eerste helft. Aymen Barkok (89.) legde op de valreep de eindstand vast.