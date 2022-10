Familie Rode Duivels één nacht welkom in spelershotel

In aanloop naar die match legt de KBVB ook een charter in. Op andere momenten moeten de familieleden zelf een verblijfplaats of een vlucht regelen, maar het is maar de vraag of zij veel langer in Qatar zullen vertoeven als er geen door de voetbalbond geen georganiseerd kader wordt aangeboden. In het verleden maakte Roberto Martinez er ook steeds een halszaak van om de entourage van de internationals nauw te betrekken bij de ploeg opdat de sfeer binnen de spelersgroep goed blijft.

De Engelse voetbalbond heeft een informatieavond belegd voor de WAG’s waarin die de gedragsregels voor Qatar uitgelegd kregen. De Engelsen wordt afgeraden alcohol te consumeren, openbare affectie te tonen of met blote schouders rond te lopen. De KBVB zal gelijkaardige richtlijnen over kleding en gedrag doorgeven aan de spelers, maar de perschef laat weten dat er voorts wordt gerekend op “het gezond verstand”. (bla, pjc)