Belgen gemiddeld al een dag meer ziek thuis in 2022 dan vorige jaren

Dit jaar is de Belgische werknemer tot nu toe gemiddeld al 5,6 dagen afwezig geweest op het werk door kort ziekteverzuim. Dat is een volledige dag meer dan in de voorbije jaren en zelfs bijna een dag meer dan voor corona, zo blijkt uit een analyse van Acerta. Het hr-dienstenbedrijf vreest voor een uitdagende herfst en winter voor de bedrijven.

Het rapport is gebaseerd op de werkelijke cijfers van 260.000 werknemers bij meer dan 40.000 privébedrijven. Kijken we enkel naar kort ziekteverzuim, van minder dan een maand, dan zat de Belgische werknemer tot september 2022 gemiddeld al 5,6 dagen ziek thuis. Dat is ruim een dag meer dan de stand van zaken in september de voorgaande jaren. Ook het percentage werknemers dat al minstens een dag ziek is uitgevallen, is in 2022 het hoogste van de afgelopen vier jaar: 12,3 procent of 1 op de 8 medewerkers was dit jaar zeker al minstens een dag ziek.

De stijging komt niet door één piek, maar herhaalt zich elke maand. Ook opmerkelijk: het percentage kort ziekteverzuim is traditioneel hoger onder arbeiders, maar de stijging is nu wel merkelijk groter onder bedienden. Het gaat bij bedienden over een stijging van bijna 21 procent ten opzichte van de jaren voor corona.

Niemand aansteken

De stijging van kort ziekteverzuim kan wellicht toegeschreven worden aan het feit dat thuiswerk opnieuw is afgenomen. Mensen met klachten, die voorheen thuis bleven doorwerken, zijn daardoor wellicht vaker echt afwezig van het werk. “Sinds corona hebben we meer dan ervoor de reflex om vooral niemand te willen aansteken en dus blijven we sneller thuis. We beleven ook stressvolle tijden, wat weegt op het mentale welzijn. Ook de hoge werkdruk in bepaalde sectoren bleef de afgelopen jaren stijgen. Specifiek voor september spelen eveneens het einde van de vakantie en de start van het schooljaar een rol: op scholen en in crèches gaan verkoudheden en griepjes rond als een lopend vuur en ook ouders blijven niet gespaard”, zegt Miet Vanhegen, experte welzijn bij Acerta Consult.

Naast energiecrisis en inflatie

Niet alleen de energiecrisis en inflatie zetten de bedrijven onder druk, maar ook het grote aantal werknemers dat door kortlopende ziekte uitvalt, dreigt een uitdagende herfst en winter te veroorzaken. “Het oranje knipperlicht brandt voor onze bedrijven. We zitten nog maar aan het begin van de herfst en wellicht ook aan het begin van de verwachte coronapiek. Neem dit samen met het klassieke griepseizoen, dan is het vooruitzicht dat het weleens een pittig najaar kan worden op het vlak van afwezigheden door ziekte”, besluit Vanhegen.