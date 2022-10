Plots weer in de ploeg tegen KV Mechelen en zelfs bij de beteren van AA Gent: Nurio Fortuna (27), de man van zes miljoen. Achteraf sprak hij de opmerkelijke woorden: “Druk, dat is een kind geen eten kunnen geven.” Dat vroeg om wat uitleg. De Angolese linksachter over zijn achtergrond én de molensteen die nog altijd om zijn nek hangt.