Xavier Gies keert met FCV Dender terug naar jeugdclub RSC Anderlecht: “Op mijn zeventiende haalde John van den Brom me naar de A-kern”

Geboren en getogen Denderleeuwenaar Xavier Gies (25) geldt als een clubicoon, maar de zoon van gewezen voorzitter Bart Gies speelde dit seizoen wel zijn aanvoerdersband kwijt, nadat hij de eerste training miste en voor nervositeit zorgde toen Willem II aan zijn mouw trok. “Ik denk niet dat de interesse van Willem II een rol speelde bij het toekennen van de aanvoerdersband aan Lennard Hens. Het was een beslissing van de coach, die vertelde dat hij ook in het verleden de kapiteinsband vaak toekende aan een speler die dan ook de leidersrol vertolkte op het veld. Toen ik destijds tot kapitein werd gebombardeerd, verliep dat anders. Het was de spelersgroep die me toen verkoos. Of ik het erg vind dat ik de band kwijtspeelde? Ik focus gewoon op mijn prestaties in de wedstrijden. Daar heb ik wel vat op. Ook zonder die band om de arm blijf ik trouwens een van de leiders van de ploeg. Als keeper is het mijn taak om de ploeg te coachen.”

“Een transfer naar Willem II was trouwens nooit aan de orde”, ruimt Gies misverstanden van de baan. “Het is een misvatting dat ik met een voorstel van Willem II naar het bestuur stapte. Na een sterk seizoen vond ik de interesse logisch, maar van een transfer was nooit sprake. Ik lig trouwens nog twee seizoenen onder contract.”

Eigen spel ontwikkelen

Gies keepte sterk op het Kiel, waar Dender kort na rust koud werd gepakt. “In de eerste helft konden we een vroege tegentreffer vermijden, maar na rust lieten we ons wel vangen. Opnieuw kwamen we niet scherp genoeg uit de kleedkamers. We hamerden er nochtans op om geen snelle goal te pakken. Beerschot beschouwt zich als titelfavoriet, maar conditioneel moesten we zeker niet onderdoen. In de slotfase kon het nog alle kanten uit. Uit plukten we al acht punten, maar thuis wil het vooralsnog niet lukken in tegenstelling tot vorig seizoen. Ik wijt dat aan toeval. Op Anderlecht komt het eropaan ons eigen spel te ontwikkelen. Indien we het technisch sterke en aanvallend indrukwekkende Anderlecht de wet laten bepalen, wordt het moeilijk.”

Op zijn twaalfde trok Gies van Dender naar Anderlecht. “Ook Club Brugge en AA Gent trokken toen aan mijn mouw, maar ik koos voor het mooiste project bij de grootste club van het land. Ik liep school aan het Sint-Nicolaas en Sint-Guido Instituut in combinatie met het voetbal. Op mijn zeventiende haalde John van den Brom me naar de A-kern. Toen maakte ik een verkeerde transferkeuze met tweedeklasser Roeselare. Eigenlijk was eersteklasser Oostende het plan, maar de onderhandelingen tussen Anderlecht en Oostende raakten in het slop. Na één jaar Roeselare keerde ik terug naar Dender. Dat we zaterdag in het Lotto Park aantreden, betekent voor mij een extra motivatie. In zo’n mooie voetbaltempel speel je niet elke week en ik verwacht dat de fans massaal mee reizen.”