Mark van Bommel over verwijzing van Nainggolan naar B-kern: “Dat zijn de moeilijkste beslissingen die je als trainer kan nemen”

“Er gebeurt wat, als je verliest”, met die woorden kwam Antwerptrainer Mark van Bommel de perszaal – voller dan anders – binnen woensdagmiddag. De 3-0 op Standard was niet de enige reden voor de grotere opkomst. Er was natuurlijk ook de verwijzing van Radja Nainggolan naar de B-kern. “Dat is de moeilijkste keuze die je als trainer kan maken.”

Na een gesprek met de trainer, Sven Jaecques en Marc Overmars werd Radja Nainggolan duidelijk gemaakt dat hij “voor onbepaalde tijd” geen deel meer uitmaakt van de A-kern. “Een speler uit de selectie zetten is de moeilijkste keuze die je als trainer zijnde kan maken. Dat doe je niet zomaar”, aldus Van Bommel. “Of ik het een juiste beslissing vind? Ja, anders hadden we ze niet genomen. Radja was zwaar teleurgesteld.”

Exit Nainggolan en de blessure van Haroun: zoveel centrale middenvelders heeft Van Bommel niet meer ter beschikking. “Dat mag nooit de reden zijn om die beslissing (Nainggolan uit de A-kern halen, red.) te nemen. Radja is een heel goede voetballer die het verschil kan maken. Vanuit dat perspectief is het zonde dat we tot die beslissing zijn gekomen. Hij kan buiten categorie zijn.”

Tot zover de vragen over Nainggolan. “We hebben met hem gesproken en het is duidelijk wat er gaat gebeuren”, zette Van Bommel een punt achter het thema. Verdere vragen werden afgeketst.