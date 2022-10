Essevee-coach Mbaye Leye acht zijn team ook tegen Anderlecht niet kansloos: “Ook dit duel aanpakken als een derby!”

De derbyzege tegen Kortrijk zindert nog altijd na in Waregem en omstreken, maar Mbaye Leye bereidt ondertussen alweer de thuiswedstrijd van morgen voor. Daarbij dicht de coach van Essevee zijn team ook tegen Anderlecht zeker winstkansen toe: “We moeten in de eerste plaats goed verdedigen en mogen niet in onze foutjes van de voorbije weken hervallen. Het wordt dus zaak om balverlies te vermijden en telkens strikt onze man te houden”, klinkt Leye ferm.

“Onze tweede overwinning van het seizoen is een feit, die was trouwens ook heel verdiend. Zeker als je onze tweede helft bekijkt”, kijkt Leye toch nog even kort terug op de overwinning van Essevee op bezoek bij Kortrijk. “We gingen er helemaal voor. Toch deden Lamkel Zé en Selemani ons voor rust pijn - de manier waarop we hen moesten aanpakken, kon bij ons nog beter - maar toch hebben we voor de pauze nog een drietal kansen gecreëerd.”

Desalniettemin overheerst in de rangen bij Essevee momenteel de opluchting: “Het was natuurlijk lang geleden dat we nog eens wonnen. Het was dan ook belangrijk voor onze mensen maar ook om de kloof met de concurrentie te dichten”, aldus Leye die de partij van donderdagavond aanpakt als een nieuwe kans op puntengewin: “Nu moeten we tegen Anderlecht hetzelfde brengen en die match nu ook aanpakken als een derby.”

“Anderlecht is een gewond dier”

“In de Belgische competitie zijn er altijd verrassingen mogelijk. De voorspelde dalers halen het heel vaak. We hebben ook de capaciteiten om het behoud veilig te stellen”, aldus Leye die zijn spelersgroep alvast heeft gewaarschuwd voor de volgende tegenstander. “Anderlecht is een gewond dier, dat heb ik ook tijdens onze briefing gezegd. Tegen Leuven liep het voor ons mis en gelukkig konden we ons herpakken in Kortrijk. Dat zal Anderlecht ook willen proberen tegen ons.”

Het waardeoordeel van Leye over Anderlecht is dan ook heel duidelijk: “Natuurlijk hebben ze meer kwaliteiten dan ons. Zeker in de één-tegen-één acties. Je zag het ook tegen Brugge: met een goede keeper verliest blauw-zwart altijd maar ze hebben nu eenmaal een topkeeper in hun doel staan. Zonder Mignolet wint Anderlecht altijd”, aldus Leye die zijn tactisch plannetje al klaar heeft.

“We moeten in de eerste plaats goed verdedigen en mogen niet in onze foutjes hervallen van de voorbije weken. Het wordt dus zaak om balverlies vermijden en telkens strikt onze man te houden. Daarnaast moeten we ook zeker proberen om met elf te eindigen zodat we onze structuur kunnen behouden. We zullen zeker situaties krijgen, daar ben ik van overtuigd.”

Daarbij rekent Leye ook zonder twijfel op de standaardsituaties die vorig weekend ook al zo belangrijk bleken voor Essevee: “Twee dagen voor de match trainen we altijd op stilstaande fases: we hebben met een jongen zoals Rommens een ongelooflijk wapen in huis: hij heeft een fantastische traptechniek. Dat moet je benutten. Zeker ook met kopbalsterke kerels als Offor en Derijck in je kern.”

“Ik ben Sammy niet kwijt”

Op de vorige speeldag koos Mbaye Leye bovendien ook voor een nieuwe doelman. Een weloverwogen beslissing die hij ook niet lichtzinnig overbracht aan zijn spelersgroep: “Sammy is een goede vriend van mij. Voor mij is het belangrijk om eerlijk te zijn met hem in mijn communicatie. Hij is een leider in deze groep. Je moet in zulke situaties vooral een open communicatie voeren. We hadden het er tijdens de week dan ook al enkele keren over gepraat. Hij begreep dat we als laatste in de stand zaken moesten veranderen en dan kijk je ook naar de doelman.”

“Sammy is heel direct, een beetje zoals ik. Hij vindt respect belangrijk. Als hij geen respect voelt, zie je een andere kant van zijn persoonlijkheid. Dat noem ik niet negatief, maar normaal. Met zijn aantal wedstrijden in eerste klasse is dat volkomen normaal. Ik ben hem ook zeker niet kwijt, hij is mijn eerste kapitein. Nadien hebben we ook nog jongens zoals Jelle (Vossen, red.) en Timo (Derijck, red.). Mensen mogen vooral niet vergeten wat Sammy al voor Zulte Waregem heeft betekend, daarom zal hij ook zeker in actie komen in de Beker van België!”