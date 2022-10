Nog geen zes maanden na de aankoop van hun puppy Lexie moesten Tessa Peeters (43) en Steven Gysels (50) diep in de geldbuidel tasten voor hun hond: 5.000 euro voor een nieuwe heup. “Dat was even slikken, maar sindsdien is ze gezond.” Elke maand geeft het koppel iets meer dan 100 euro uit aan hun huisdier: kan dat goedkoper?