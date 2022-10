Seks op het podium, een zaal met bedden en openlijk snuiven: in de Zillion gebeurde àlles

Die voorgevel, die naakte vrouwen in dat aquarium, dat vuurwerk onder de dansvloer en die even visionaire als onvoorspelbare zaakvoerder Frank Verstraeten. Zillion, van 1997 tot 2001 in de Jan Van Gentstraat, moet de meest besproken discotheek van Antwerpen geweest zijn. Reden ook waarom ze er een film over gemaakt hebben, vanaf 26 oktober in de zalen. Het levensverhaal van Zillion in drie delen. Of om het met een sample van toen te zeggen: This is Zillion live. Vandaag deel 2: hoe Frank Verstraeten alles naar zijn keet kreeg.