En dan heb je een hele tribune voor jou alleen: “Er was vier man om te tappen, enkel voor mij”

De twaalfde man was helemaal alleen in Charleroi. Door een boycot bleven de supporters van Kortrijk in West-Vlaanderen. Behalve Jurgen, die een hele tribune voor zich had. “Jammer dat er geen hamburgerkraam was.”

Om half zeven begon de wedstrijd tussen Charleroi en Kortrijk dinsdagavond. Te vroeg, vonden de supportersclubs van KVK. Dan moesten ze rond een uur of drie al vertrekken in Kortrijk. Wat volgde: een oproep om weg te blijven uit het stadion van Charleroi. Een actie tegen de al te gekke wedstrijd-uren. Die zijn er om de betaalzenders te bedienen. Zij willen dat hun klanten alle wedstrijden kunnen zien, en dus moet er op verschillende uren gespeeld worden.

Eén man ging wel naar Charleroi. Jurgen, een naar Gent uitgeweken Kortrijkzaan. “Ik woon al 25 jaar in Gent, maar in het voetbal blijf ik mijn roots trouw. Hoe hard mijn nonkel en grootvader ook probeerden om een Club Brugge-supporter van me te maken: KV Kortrijk kroop als kind al in mijn hart.”

Jürgen gaat naar alle thuiswedstrijden, uitwedstrijden lukken niet vaak. “Dat komt door die combi-regeling bij risicowedstrijden. Dan moeten de bezoekende supporters verplicht met bussen komen vanuit hun eigen stad. Terwijl ik graag met de trein naar het voetbal ga.” Hij gaat dus enkel naar ‘veilige’ wedstrijden. Dit jaar ging hij al naar Eupen, en dinsdag dus naar Charleroi. “Ik had toch een twintig of dertig supporters van Kortrijk verwacht. Niet iedereen is lid van die actievoerende supportersclubs.”

Jürgen benadrukt dat ook hij de actie van de supportersclubs steunt. “Ik vind die nieuwe starturen ook onnozel. Maar ik kon met de trein gaan, zoals altijd.” En dus zat Jürgen dinsdagavond alleen op de tribune. “En niet alleen in de tribune. Ook in de bezoekerskantine. Toen ik binnenkwam, stond er vier man personeel op me te wachten. (lacht) Ik heb toch wel een pint of vijf gedronken. Die mensen moesten toch iets verdienen. Wel jammer dat er geen hamburgerkraam voor me was. ”

De enige KVK-supporter zag een flauwe eerste helft. En dus was er ook weinig sfeer op zijn tribune. “Maar tijdens de tweede helft werd de druk opgevoerd. En dan heb ik me volledig laten gaan. Roepen, juichen … Alleen het supporterslied Vis in de Leie heb ik niet gezongen.”

Op zijn eentje probeerde hij het zwart-witte leger van Charleroi te overstemmen. Met succes. 2-0 werd 2-2. “Speler Dylan Mbayo is me achteraf nog komen bedanken.”