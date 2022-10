Ex-bondscoach Georges Leekens is opvallend optimistisch over Rode Duivels: “Ik geef ze meer kans dan op WK 2018”

Georges Leekens schat de kansen van de Rode Duivels op het komende WK in Qatar hoger in dan op het WK 2018 in Rusland. Dat heeft de ex-bondscoach dinsdagavond in het televisieprogramma De Afspraak gezegd.

Daags na de uitreiking van de Gouden Bal werd Leekens uitgenodigd bij De Afspraak. Hij was de bondscoach die Kevin De Bruyne - die met een derde plaats op de Gouden Bal de beste Belgische prestatie ooit neerzette - en Thibaut Courtois - winnaar van de prijs voor beste doelman - liet debuteren bij de Rode Duivels (in 2010 en 2011).

Had Leekens toen al zien aankomen dat Courtois en De Bruyne het zo ver zouden schoppen? “Nee, en wie dat beweert wil zich populair maken”, zegt Leekens, waarna hij nog het verhaal uit de doeken doet over de piepjonge Courtois en De Bruyne. “Niet alleen jongens met heel veel talent, maar ook met een uitzonderlijke mentaliteit. De Bruyne had nergens schrik van en wilde altijd maar beter worden.”

En zou Leekens meer uit de Gouden Generatie gehaald hebben dan de huidige bondscoach Roberto Martinez? “Neen, ik vind dat het verwachtingspatroon veel te hoog was de laatste keer (WK 2018, red.) en dat wij misschien wat ervaring misten ondanks de klasse die we hebben.”

“Ik denk dat het verwachtingspatroon voor het WK nu minder zal zijn, maar ik denk dat we nu meer kans maken dan de vorige keer. Daar ben ik van overtuigd. Maar het publiek verwacht minder en dus is de druk iets minder. De spelers daarentegen hebben meer honger om die prijs te winnen. Ze spelen graag voor België.”

Nieuwe generatie

Is het WK in Qatar de laatste kans voor de Rode Duivels? “Er zijn nog wel een aantal jonge spelers aan het komen. Als je ziet wat Amadou Onana doet bij Everton, of Jérémy Doku die er straks misschien nog bijkomt. En Charles De Ketelaere… Ik verwacht dat deze jongens geleidelijk aan ook hun verantwoordelijkheid gaan nemen.”

“Van de oudere generatie zijn er wel een aantal die zullen stoppen denk ik. Maar er zijn er ook die teruggekomen zijn naar België. Jan Vertonghen en Toby Alderweireld bijvoorbeeld, die hebben hun groot contract ingeleverd. Zij hebben dat gedaan om voor de nationale ploeg te kunnen spelen.”