Union-middenvelder Lazare geeft zelfs Wesley Sonck het nakijken met indrukwekkende viering na knappe goal

Je eerste doelpunt van het seizoen maken dat doe je in stijl, moet Lazare Amani gedacht hebben. De middenvelder van Union scoorde woensdagavond met een prachtig afstandsschot het openingsdoelpunt tegen AA Gent. De viering van zijn goal was redelijk indrukwekkend.

Lazare kapte Sven Kums uit en haalde van enkele meters buiten het strafschopgebied verschroeiend uit: 1-0, Gent-doelman Nardi was kansloos. En dan begon Lazare aan een indrukwekkende reeks flikflaks.

“Kijk eens, hij doet een Wesley’tje”, zei Eleven-commentator Peter Morren over de viering van Lazare. “Ja, maar dat is een Wesley’tje maal vijf. Dat is redelijk goed gedaan”, reageerde co-commentator Wesley Sonck, die vroeger als speler met gelijkaardige vieringen uitpakte.

De beelden:

