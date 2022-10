Hoe staan de tegenstanders van de Rode Duivels ervoor? Ook bij hen is het niet alleen rozengeur en maneschijn

© REUTERS

Kroatië: vat vol vertrouwen

De bondscoach van Kroatië Zlatko Dalic deed onlangs nog een pelgrimstocht en zijn geloof in God werpt blijkbaar zijn vruchten af. Een maand voor het WK kampt Kroatië amper met problemen. Kapitein Luka Modric acteert bij Real Madrid nog steeds op wereldniveau en vorige maand veroverden de Kroaten nog een plaats bij de laatste vier van de Nations League. Met het vertrouwen zit het dus goed. En er is bovendien weelde. In Spanje is er bijvoorbeeld wat polemiek omdat doelman Ivo Grbić de laatste tijd geen Kroatisch international meer is. De 26-jarige Grbić maakte afgelopen week indruk bij Atlético Madrid als vervanger van de geblesseerde Jan Oblak.

Ook van blessureleed is trouwens weinig sprake bij de Kroaten. Alleen Marcelo Brozovic (Inter) en Andrei Kramaric (Hoffenheim) zijn voorlopig out. De ervaren Brozovic kampt sinds eind september met een hamstringblessure, maar raakt wellicht opnieuw fit rond 4 november. Volgens Dalic zal hij het WK halen, zij het met amper matchritme. Kramaric kampt dan weer al even met problemen aan het spronggewricht in de voet. De Kroatische spits speelde nog enkele wedstrijden, maar sinds begin oktober is de pijn te groot. De blessure blijkt gecompliceerder dan eerst gedacht en het is daardoor voorlopig onduidelijk wanneer hij opnieuw fit zal zijn.

Op 16 november staat de laatste test voor het WK op het programma voor Kroatië: een oefenwedstrijd tegen Saudi-Arabië.

Marokko: veel blessurezorgen

Hakim Ziyech is terug bij de Marokkaanse selectie sinds Hoalid Regragui een drietal maanden de nieuwe bondscoach werd. Bij de vorige bondscoach was Ziyech persona non grata nadat die hem ervan had verdacht een blessure te veinzen om zo een vriendschappelijke wedstrijd te kunnen overslaan. De aanvallende middenvelder kwam dit seizoen echter nog maar amper aan de bak bij Chelsea. Ook rechtsback Noussair Mazraoui keerde terug in de selectie. De rechtsback van Bayern München heeft wel voldoende speelminuten in de benen.

Toch zijn er nog veel vraagtekens bij Marokko. Dat Tarik Tissoudali het WK niet zal halen door een kruisbandblessure was al even bekend, maar wat met Selim Amallah, vaste waarde bij Marokko? De aanvallende middenvelder van Standard traint door contractperikelen individueel bij de Rouches en speelt voorlopig geen wedstrijden.

Ook centrale verdediger en eveneens een vaste waarde Nayef Aguerd speelde dit seizoen nog geen minuut bij West Ham door een operatie aan de enkel in juli. Bovendien is ook kapitein Romain Saiss Saiss voorlopig niet inzetbaar vanwege een dijbeenblessure. De centrale verdediger van Besiktas is een van de sleutelspelers van Marokko. Hij zou wel alweer dicht bij een terugkeer staan, maar met drie sleutelspelers die onzeker zijn, ziet het er niet al te rooskleurig uit voor Marokko. Enig lichtpuntje: Sevilla-doelman Yassine Bounou. Hij eindigde deze week nog als op acht na beste doelman ter wereld in de ranking van de Yashin Trofee, die Thibaut Courtois won.

Canada: kopzorgen rond MLS-spelers

Lucas Cavallini, Mark-Anthony Kaye, Jonathan Osorio, Doneil Henry, Ismaël Koné, Samuel Piette, Richie Laryea, Alistair Johnston, Joel Watermann, Kamal Miller, Dayne St. Clair en Maxime Crépeau hebben één ding gemeen. Allemaal spelen ze in de MLS. De Amerikaanse competitie zit er sinds midden oktober op, dus zit een groot deel van de Canadese selectie zes weken zonder competitie. Valt het qua blessureleed bij Canada dan wel mee, een perfecte voorbereiding op een toernooi op wereldniveau is zo’n lange break toch ook niet. Daar komt nog eens bij dat kapitein Atiba Hutchinson van Besiktas wel nog zeker tot eind oktober in de lappenmand ligt. De ervaren middenvelder speelde dit seizoen nog geen minuut door botproblemen.

Canada kan de vorm wel nog eens testen tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tegen Japan op 17 november.