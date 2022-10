Over een maand begint het WK in Qatar: welke Rode Duivels zijn er klaar voor, wie heeft nog werk en wie mag het stilaan vergeten?

Over precies een maand begint het WK in Qatar. Bondscoach Roberto Martinez heeft een lijst van meer dan 50 spelers die in aanmerking komen voor een selectie. We zochten uit hoe ver zij stuk voor stuk staan. Wie is klaar als het WK morgen begint? Wie heeft nog wat procentjes nodig? En wie heeft een zo goed als onoverbrugbare achterstand? Het gaat dus niet om hun WK-kansen, wel in hoeverre ze nu al klaar zijn.