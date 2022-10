Nu is het echt crisis in Gent en boze fans halen verhaal bij spelers: “Het is normaal dat ze gefrustreerd zijn”

Nog maar eens trok AA Gent met lege handen huiswaarts. De 2-0 nederlaag op bezoek bij Union was even logisch als verdiend. Voor de meegereisde Gentse fans was de maat vol. Zij haalden na afloop verhaal bij hun voetbalhelden: “Heel veel supporters namen een halve of zelfs ganse dag verlof op om hier te zijn. Dan is het extra zuur dat je hier verliest, ook al is een nederlaag tegen Union geen schande.”

Na het laatste fluitsignaal van ref Lardot verzamelden heel wat boze Gentse supporters zich aan de zijlijn. Het was duidelijk de nederlaag te veel voor hen: “De uitnederlaag in Stockholm lag hen ook nog op de maag”, wist Sven Kums te vertellen. “Heel veel supporters namen op de koop toe een halve of zelfs ganse dag verlof op om hier te zijn. Dan is het extra zuur dat je hier verliest, ook al is een nederlaag tegen Union geen schande.”

Ook Peter Balette zocht achteraf geen excuses: “Dit is een verdiende nederlaag”, aldus de vervanger van de nog te zieke Vanhaezebrouck: “We kwamen op achterstand door een zondagsschot en dat sneed bij enkele jongens de benen af. We waren gewoon niet scherp genoeg en als je ruimte geeft aan Union, geef je ook kansen weg. Na rust begonnen we met een goede mentaliteit. Die rode kaart nekt ons. Hun tweede doelpunt deed vervolgens de deur dicht.”

“Het is niet allemaal slecht”

Tot overmaat van ramp dreigt AA Gent komend weekend tegen Seraing ook nog eens enkele spelers te moeten missen: De Sart (hamstring), Odjidja (knie), Owusu (knie) en Samoise (lies) zijn sowieso onzeker. “Het is niet allemaal slecht bij ons”, pompte Kums zichzelf en zijn ploegmakkers nog wat moed in. “Puur voetbaltechnisch zijn we dit seizoen nog niet vaak weggeblazen. De resultaten blijven voorlopig natuurlijk wel te vaak achterwege, daar kun je niet om heen.”

Ook Matisse Samoise keek achteraf nuchter terug op de nederlaag: “Beide teams speelden vanuit de organisatie maar toen zij op voorsprong kwamen en wij na de pauze met tien man vielen na die rode kaart, wisten we dat het moeilijk zou worden. Er waren nochtans mogelijkheden waar we beter hadden moeten mee doen. Globaal creëerden we toch te weinig. Union heeft anderzijds wel weer een sterke ploeg, misschien zelfs beter dan vorig seizoen!”

“Het is normaal dat onze fans gefrustreerd zijn. Het is niet dat wij alles geven maar ik begrijp dat het extra vervelend is als je verlof moet nemen om hier te zijn”, aldus het Gentse jeugdproduct dat nog niet eens zo lang geleden in de blauw-witte spionkop stond. “Het was gewoon niet goed genoeg.”

Hoort dit AA Gent wel thuis in de top-vier?

Ondanks de nieuwe opdoffer bleef Samoise heel nuchter maar toch ook ambitieus: “We tellen nu acht punten achterstand op Union maar vorig jaar kwamen we nog ook sterk opzetten. Je weet nooit. Met wat vertrouwen kan er nog veel gebeuren, ook al kunnen we ons amper nog een misstap veroorloven. We moeten het nu vooral match per match bekijken.”

Ook Sven Kums bleef best wel strijdvaardig ondanks die nieuwe uitnederlaag: “De resultaten moeten natuurlijk beter en het spel kan ook zeker beter. Toch hebben we nog niet zo vaak onder gelegen. Je wint te weinig wedstrijden, dat is gewoon zo”, klonk de voormalige Gouden Schoen best wel streng in zijn analyse.

Uiteindelijk woog ook bij hem de ontgoocheling door: “We hebben het moeilijk om zulke wedstrijden te winnen. Puur op basis van de resultaten heb je voorlopig geen plaats in de top-vier, qua geleverd spel is het een ander verhaal. Mochten we weten hoe het anders moet, deden we dat wel. Het is ook niet dat we het niet proberen, maar het lukt gewoon niet…”