Nog veel zorgen een maand voor het WK: huidige stand van zaken bij Rode Duivels kan de bondscoach niet geruststellen

Over precies een maand begint op 20 november het WK in Qatar. De huidige stand van zaken bij de Rode Duivels kan bondscoach Roberto Martinez niet geruststellen.

Martinez reist van land naar land, van stadion naar stadion en houdt via zijn medische staf de vinger aan de pols bij de clubs over de fysieke toestand van zijn Duivels. Met sommige blessures lijkt het de goede kant uit te gaan. Maar dan is er wat hij op het veld ziet weer reden tot ongerustheid. Als zijn spelers al op het veld staan.

As niet klaar

Ervan uitgaand dat de as van het elftal dat de Duivels naar grootse WK-daden moet stuwen uit Courtois-Witsel-De Bruyne-Hazard-Lukaku bestaat, zijn er wel wat redenen om de wenkbrauwen te fronsen. Hoewel ze bij Real Madrid nu al tien dagen beweren dat Thibaut Courtois heel snel van zijn ischias verlost zou zijn, stond hij gisteren tegen Elche nog niet in het doel. Axel Witsel mocht na twee invalbeurten van een handvol minuten dinsdag nog eens starten bij Atlético Madrid, maar werd na een uur gewisseld.

Over Kevin De Bruyne niets dan goeds, maar Eden Hazard blijft een groot zorgenkind. Hij was woensdag andermaal één van de elf bankzitters bij Real Madrid. Het vijfde competitieduel op rij dat de aanvoerder van de Rode Duivels op de bank zat en ook de vorige vier keren mocht hij niet invallen. In de Champions League vorige week mocht hij wel meedoen en dat werd weer een matige prestatie met een wissel na 60 minuten.

Romelu Lukaku zou dicht bij een terugkeer staan na zijn scheur in de dijspier. Vorige keer is hij hervallen, dat mag niet meer gebeuren. Lukaku speelde dit seizoen nog maar drie wedstrijden en heeft in het beste geval maximaal nog een maand om zich klaar te stomen voor het WK.

Onzekere positie

Onze grootste aanstormende talenten, zoals Jérémy Doku en Charles De Ketelaere, hebben om verschillende redenen ook nog niet veel laten zien bij hun clubs. Buiten hun wil om, maar het is wel zo. Andere internationals en kandidaat WK-gangers zitten eveneens in een onzekere positie bij hun club. Een week na de laatste competitiespeeldag begint het toernooi in Qatar al, waardoor Martinez geen tijd en ruimte heeft om zijn selectie fysiek en mentaal volgens zijn normen voldoende voor te bereiden. Mogelijk laat hij een van zijn criteria vallen en moeten internationals niet per se bij hun club spelen om in aanmerking te komen voor een WK-selectie.

Eén troost: andere landen kampen met dezelfde problemen. Frankrijk zag na Paul Pogba ook Ngolo Kanté definitief afhaken. Nederland mist Giorgino Wijnaldum en heeft sterkhouders zoals Memphis Depay die in de lappenmand liggen. Paulo Dybala en Angel di Maria (Argentinië), Richarlison (Brazilië), Reece James (Engeland), Marco Reus (Duitsland), Diogo Jota (Portugal): het zijn ook spelers die wegens hun blessures voetballiefhebbende landgenoten uit hun slaap houden.