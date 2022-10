Steven Defour glundert na debuut als hoofdcoach met zege: “Ik zit nog vol adrenaline”

Hoe de zege als trainer smaakt voor een hoofdcoach? “Fantastisch, hé. Fantastisch. Het was belangrijk om er een goeie mentaliteit in te krijgen. De jongens hebben gevochten voor elke meter grond, zeker ook de tweede helft zijn ze blijven gaan. Dan kan je alleen maar trots zijn als coach.”

Is de klik nu gemaakt bij KV Mechelen? “Absoluut. Ik denk dat de supporters vandaag ook een geweldige mentaliteit hebben gezien, een ploeg die er altijd voor wil gaan. Dat was denk ik het allerbelangrijkste. Goed voetbal zal er dan nog wel bij komen, vandaag hebben we dat ook al af en toe gezien. Het was fantastisch om te zien hoe de supporters achter de ploeg stonden. Of ik nu goed zal slapen? Dat weet ik niet, ik zit nog vol adrenaline dus het zal toch wel nog even duren.”