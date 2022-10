Barry Callebaut-fabriek in Wieze weer volledig operationeel na stillegging door salmonella

De fabriek in Wieze, de grootste chocoladefabriek ter wereld, werd eind juni stilgelegd na de ontdekking van een salmonellabesmetting. In augustus werd de productie al gedeeltelijk heropgestart, en nu is de fabriek dus weer helemaal operationeel.

“Sinds begin augustus hebben we stelselmatig onze klanten kunnen beleveren. Samen met de opschaling van de gereinigde productielijnen, werden ook de beschikbare volumes groter. Tot nu, waarbij we dus op normale capaciteit onze klanten kunnen beleveren. Het was voor niemand een evidente periode maar samen met onze klanten hebben we gezocht naar oplossingen. Zo zal voor Sinterklaas alsnog voldoende chocolade in de winkelrekken liggen, mogelijk wel in aangepaste vormen en smaken of in meer premium uitvoeringen”, zegt Korneel Warlop, woordvoerder van Barry Callebaut.

“Ik wil mijn diepste dank uitspreken aan al onze klanten voor hun begrip tijdens deze moeilijke periode, en aan al onze medewerkers die wekenlang onvermoeibaar hebben gewerkt om de fabriek in Wieze weer in werking te krijgen”, zegt CEO Peter Boone van Barry Callebaut Group. Voor nieuws over de financiële impact is het wachten tot de aankondiging van de jaarresultaten op 2 november. In de chocoladefabriek werken 600 medewerkers.