Verslagenheid na dagenlang zoeken naar Hebe en Sanne: “Ze zijn er niet meer”

“Ze zijn er niet meer”, zegt Mark Deckers, de beste vriend van Sanne. Hij barst in tranen uit. Meer dan 50 uur heeft hij onafgebroken gezocht naar Hebe en haar begeleidster. Elke straat en berm werd door hem en andere vrienden van Sanne doorzocht. Ze leefden tussen hoop en vrees.

(lees verder onder de foto)

Mark Deckers. — © AFP

“We hebben overal gekeken, maar we hebben hen niet gevonden”, zei Mark woensdagmiddag nog. Inmiddels was hij de wanhoop nabij. ’s Avond gloort er nog een klein sprankje hoop als er beelden worden gevonden van een camera in Raamsdonk waarop op maandagmiddag de zwarte KIA verschijnt. Een paar uur later komt er echter de melding van de politie dat op de A59 bij hectometerpaal 134,9 een auto te water is gevonden.

Mark stapt direct in de auto en gaat ernaartoe. Daar hoort hij het nieuws waar hij zo voor vreesde. De politie liet vervolgens weten dat in de Kia Picanto bij knooppunt Empel twee overleden personen zijn gevonden. “Vermoedelijk zijn dat de vermiste Sanne en Hebe. We onderzoeken de toedracht. We wensen alle betrokken veel sterkte”, aldus de politie op Twitter.

Eerder werd al duidelijk dat de politie aanwijzingen had dat Hebe en haar begeleidster Sanne maandagmiddag rond de A59 ter hoogte van Waspik zijn geweest. Mensen met camerabeelden uit die omgeving werden gevraagd zich te melden. De verbindingsweg bij knooppunt Empel is een bocht waar 90 kilometer per uur gereden mag worden, daar is geen vangrail in de buitenbocht van de weg.

Ook Marian Witte, burgemeester van Geertruidenberg – waar Raamsdonksveer onder valt – zegt dat het nieuws haar niet alleen als burgemeester, maar “ook als mens en moeder” diep heeft geraakt. “Een verschrikkelijk drama voor alle betrokkenen”, aldus Witte.

“Mijn gedachten gaan uit naar de familie en naasten van Hebe en Sanne. Ook leef ik mee met de kinderen uit de groep van Hebe en de medewerkers van dagbesteding ’t Overstapje in Raamsdonksveer. Ik wens iedereen alle kracht en steun toe bij het verwerken van dit immens grote verlies”, schrijft de burgemeester. Ze spreekt ook haar bewondering uit voor onder meer de hulpdiensten en de vrijwilligers.

Vrijwilligers

Honderden vrijwilligers waren sinds maandagavond, toen duidelijk werd dat Hebe en Sanne niet bij de woning van het meisje in Vught waren aangekomen, in de weer om met man en macht naar het vermiste tweetal te zoeken. Maandagmiddag rond half 4 haalde Sanne Hebe op bij orthopedisch dagcentrum ’t Overstapje. Kort daarna verdween het signaal van haar telefoon in de buurt van de A59.

Dinsdag werd door de politie een Amber Alert uitgestuurd. De zorgen waren groot, omdat de zwaar gehandicapte Hebe haar medicijnen moest krijgen. Sanne was al enige tijd de begeleidster van Hebe en ze hadden een zeer goede band met elkaar.

Dinsdag en woensdag waren er meerdere zoekacties tussen Raamsdonksveer en Vught. Zo zocht het Veteranen Search Team onder meer in Waspik en Drunen. Woensdagmiddag werd er een rijstrook van de A59 bij Waspik afgezet vanwege de zoektocht. Ook werd er een politiehelikopter ingezet. “Wat we ons allemaal afvragen, is hoe het kan dat zo’n auto met twee meiden verdwijnt”, aldus een politiewoordvoerder woensdagmiddag. “Sanne hield heel veel van Hebe. Ze waren heel close”, vertelde Mark woensdag. “In totaal hebben iets meer dan tweehonderd mensen gezocht”, aldus de woordvoerder van het Coördinatie Platform Vermissing. Onder meer werd met prikstokken gezocht in de Drunense duinen.

De moeder van Hebe deelde maandag een bericht over de vermissing op Facebook. “Een bericht dat ik nooit gedacht had te moeten schrijven. Sanne en Hebe zijn vermist. Ze zijn nooit aangekomen toen Sanne Hebe thuis ging brengen van ’t Overstapje in Raamsdonksveer naar Vught. Wij zijn in shock”, aldus de vrouw.

Veel emotie

Medewerkers en cliënten bij orthopedagogisch dagcentrum ’t Overstapje lieten al eerder weten zeer verdrietig en verward te zijn door de vermissing van Hebe en Sanne. Dat liet een woordvoerder weten van zorgstichting Prisma, waar ’t Overstapje deel van uitmaakt.

Hebe maakte deel uit van een groep van zeven cliënten. “Dit doet veel met de groep”, aldus de woordvoerder. “Er is veel emotie, net zoals in de rest van Nederland.”