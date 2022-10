Judi Dench wil waarschuwing bij ‘The crown’ uit respect voor de Queen: “Gruwelijk onjuist”

Judi Dench wil graag dat Netflix een disclaimer toevoegt aan afleveringen van ‘The Crown’ met de uitleg dat het om een fictieve serie gaat. De actrice noemt verhaallijnen in het nieuwe seizoen “gruwelijk onjuist” en wil dat de streamingdienst “uit respect” voor wijlen koningin Elizabeth laat zien dat de serie fictief is.

In een ingezonden brief aan de krant The Times schrijft de 87-jarige Oscarwinnares dat ze achter de woorden van oud-premier John Major staat. De voormalig regeringsleider noemde het nieuwe seizoen van ‘The Crown’ eerder deze week “een lading onzin” en bekritiseerde onder meer de verhaallijn waarin kroonprins Charles opperde om zijn moeder af te zetten.

“John Major is niet alleen in zijn zorgen dat het nieuwste seizoen van ‘The Crown een inaccuraat en schadelijk beeld van de geschiedenis geeft”, schrijft Dench.

Actrice Judi Dench. — © Vianney Le Caer/Invision/AP

“Vage lijn”

“Hoe dichter de serie richting de tegenwoordige tijd komt, hoe vager de lijn tussen historische nauwkeurigheid en wrede sensatie lijkt te worden.”

Dench denkt dat met name kijkers van buiten het Verenigd Koninkrijk door de serie een verkeerd beeld van de Britse monarchie krijgen. Ze noemt onder andere de verhaallijn van de mogelijke afzetting van de Queen door prins Charles, of de zware opvoeding van Charles door zijn moeder zowel “gruwelijk onjuist voor deze individuen als schadelijk voor de institutie die zij vertegenwoordigen’’.

“Niemand gelooft meer in artistieke vrijheid dan ik, maar dit kan zo niet langer”, vervolgt de actrice. Netflix heeft al meerdere malen gezegd dat ‘The Crown’ “een fictionele dramatisering” is en wil het daar bij houden.

“Doe het als teken van respect voor een vorstin die haar volk zo plichtsgetrouw heeft gediend gedurende 70 jaar, en om je eigen reputatie te behouden in de ogen van je Britse abonnees”, roept Dench op.