Politie bevestigt dat Hebe (10) en Sanne (26) in gevonden auto zaten en gaat uit van “noodlottig ongeval”

“Het was een heel moeilijk gesprek met de ouders”, zei Stijn van Griensven, hoofd Operatiën van de politie Oost-Brabant, op het persmoment. “We hebben hen woensdagavond op de hoogte gebracht. Hun onzekerheid heeft plaatsgemaakt voor verslagenheid.”

Ongeval

De politie zegt verder dat het volgens hen gaat om een “noodlottig ongeval”. Hoe het ongeval precies gebeurd is, wordt nog onderzocht. “De auto lag met zijn kop in het water en is beschadigd”, aldus de politie. “We doen opnieuw onderzoek waar het ongeval zich heeft voorgedaan, deze keer bij daglicht. We hebben geen indicatie dat het om een misdrijf gaat. Maar we onderzoeken nog wat er precies gebeurd is. We weten bijvoorbeeld niet of het een gewoon ongeval was of dat er een ander voertuig bij betrokken was. We willen dat onderzoek grondig voeren, zodat we alles goed kunnen uitklaren.”

Ook met de weersomstandigheden op het moment van het ongeval zal rekening gehouden worden. “Dat wordt allemaal in kaart gebracht. Was er bijvoorbeeld mist of gladheid? Daar zullen we rekening mee houden.”

Al eerder daar gezocht

Ondertussen bleek dat dinsdagavond al eens gezocht was op de locatie waar de auto uiteindelijk gevonden is, omdat iemand de bandensporen er gezien had die de politie uiteindelijk naar de locatie geleid hebben. “In totaal hebben we enkele honderden locaties doorgekregen van mensen die meenden iets gezien te hebben. Onze focus lag op de plaats waar haar telefoon het laatste signaal gaf, daar hebben we heel lang gezocht. Op de plaats waar de auto nu gevonden is, is toen niets gevonden omdat daar simpelweg niets te zien was. De auto was niet zichtbaar in het riet, achter de bossen en in het water.” De auto werd pas gevonden na het inzetten van een helikopter omdat tijdens een tweede zoekactie een onderdeel van de auto aangetroffen werd.

Familie reageert

In een gezamenlijk statement laten de families van Hebe en Sanne weten dat ze met rust gelaten willen worden. “Gisteravond zijn we op de hoogte gebracht van het nieuws dat Hebe en Sanne er niet meer zijn”, klinkt het. “Sinds maandagavond leven we tussen hoop en wanhoop en is dit een verschrikkelijke afloop van een groot drama. Ons verdriet is intens en heel erg groot.”

Ze zijn alle helpende handen wel dankbaar, gaat het verder. “Afgelopen dagen heeft de politie zich met man en macht ingezet om te zoeken naar Hebe en Sanne. Ook zijn er veel vrijwilligers op pad gegaan die mee hebben gezocht of op een andere manier hebben geholpen. Voor ons is dat in deze moeilijke tijd een enorme steun.”

Maandag verdwenen

Sanne en Hebe waren maandag aan het eind van de middag vertrokken vanaf ’t Overstapje, een orthopedagogisch dagcentrum in Raamsdonksveer. Hebe (10) was meervoudig gehandicapt en had zorg nodig. Sanne (26) was haar begeleidster. Ze waren op weg naar het huis van Hebe in Vught, maar daar kwamen de twee nooit aan. De politie stuurde maandag een Amber Alert uit.

Pas woensdagavond laat, na een dagenlange zoektocht, werd de wagen gevonden waarmee ze in het water reden nabij een knooppunt van wegen. Er zaten twee lichamen in, waardoor de politie er meteen van uitging dat het om de twee ging. Dat bleek helaas ook het geval.