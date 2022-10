Zenia Mertens maakt zich op voor topper met OHL, maar durft ook al verder vooruit te kijken: “Ja, het buitenland zou me wel aanstaan”

Na de vlotte 6-0-zege tegen hekkensluiter Charleroi staan de vrouwen van OH Leuven zaterdag opnieuw op eigen veld voor de topper tegen Zulte Waregem, dat derde staat in het klassement. “We zullen er ons beste beentje moeten voorzetten”, beseft middenveldster Zenia Mertens.

“Tegen Charleroi stond het aan het de rust nog 0-0, pas nadien kwamen we los”, zegt Mertens. “De coach heeft in de kleedkamer bijgestuurd en uiteindelijk werd het nog 6-0. Tegen Waregem zullen 45 goede minuten echter niet volstaan en zullen we vanaf de aftrap bij de les moeten zijn.”

De 21-jarige Mertens studeert nog criminologie en wil graag een loopbaan bij de politie uitbouwen. “Dat zijn vooruitzichten op lange termijn, voorlopig gaat mijn voetbalcarrière voor op alles. Mijn tweelingbroer Bono (nu aan zijn vierde seizoen bij Olympia Wijgmaal bezig, red.) startte bij Bierbeek en ik vond voetbal zo leuk dat ik gevolgd ben. Zo speelde ik me in de kijker bij de scouts van OHL, maar ik wilde niet weg bij Bierbeek. Pas bij de derde keer heb ik ja gezegd.”

Cruciale weken

Twaalf jaar later zit Mertens nog altijd bij OHL. “En ik groei nog steeds. Ik heb niet het gevoel dat ik aan mijn plafond zit. De voorbije weken speelde ik met de Red Flames U23 mee tegen Zweden en Italië, hopelijk haal ik later ook nog de echte Red Flames. Ja, het buitenland zou me wel aanstaan. Ik droom ervan om ooit in Engeland aan de slag te kunnen gaan. Engeland biedt qua vrouwenvoetbal heel wat mogelijkheden. Uiteraard wil ik ook naar een eindronde van een EK of WK, maar laten we niet te veel op de zaken vooruitlopen. Momenteel ligt de focus volledig op OHL en op de komst van Zulte Waregem. De speeltijd is voorbij, na Waregem volgen Club Brugge, Genk en de verplaatsing naar Anderlecht. De komende weken worden cruciaal.”