Standard beloont William Balikwisha met nieuw contract

Onder de nieuwe coach Ronny Deila is de oudste van de twee Balikwisha-broers helemaal aan de oppervlakte gekomen. Vorig seizoen kwijnde de technisch vaardige middenvelder nog weg bij de Luikse beloften en deed zijn broer Michel-Ange in december nog een opmerkelijke oproep aan Standard om William te ‘bevrijden’ na zijn doelpunt tegen Standard.

Een jaar later is de situatie helemaal omgedraaid. Balikwisha speelde zich in de kijker tijdens de voorbereiding en veroverde vanaf speeldag vijf een vaste basisplaats in het team van Deila. Met twee doelpunten en twee assists had hij een groot aandeel in de spraakmakende zeges tegen Club Brugge (3-0) en Antwerp (3-0). Voor die sterke seizoensstart wordt Balikwisha nu beloond met een nieuw contract.

De situatie rond Selim Amallah blijft ondertussen onveranderd. De Marokkaanse international traint mee met de U23 in afwachting van een oplossing voor zijn contractperikelen.