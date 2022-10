15-jarig Iraans meisje gedood door politie tijdens inval op haar school

In Iran is vorige week een 15-jarig meisje overleden nadat ze door de politie was geslagen tijdens een inval op haar school. Dat meldt een lerarenvakbond, die de autoriteiten oproept om te stoppen met het doden van onschuldige demonstranten.

Asra Panahi stierf op 13 oktober nadat politieagenten in burger haar school, de Shahed High School in Ardabil, een stad in het noordwesten van Iran, waren binnengevallen, aldus de coördinerende raad van lerarenvakbonden. De leerlingen waren op pad geweest om deel te nemen aan een manifestatie tegen de dood van Mahsa Amini, de 22-jarige Iraans-Koerdische vrouw die vorige maand overleed na haar arrestatie omdat ze de kledingvoorschriften niet had nageleefd.

“Een van de leerlingen, Asra Panahi, stierf helaas in het ziekenhuis, anderen werden gearresteerd”, zeiden de leraren, eraan toevoegend dat een andere student door de afranseling in coma raakte.

De staatstelevisie zond een video uit van de oom van de jonge Asra waarin hij zei dat de tiener stierf aan een hartstilstand. Andere Iraanse bronnen, veelal door de staat gecontroleerd, melden dat het meisje gestorven is door zelfdoding.