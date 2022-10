Officieel: Liz Truss stapt na amper 45 dagen op als Brits premier

De Britse premier Liz Truss neemt ontslag. Dat heeft ze donderdag aangekondigd in een korte toespraak voor haar ambtswoning in Downing Street. “Ik kan niet doen waarvoor ik verkozen ben”, zei ze. Truss was amper 45 dagen premier.

Truss legde donderdagmiddag een korte verklaring af. “Ik werd premier op een moment van grote economische en internationale instabiliteit. Families en bedrijven waren bezorgd over hoe ze hun rekeningen zouden betalen. Ik werd verkozen met een mandaat om dat te veranderen (...) Gezien de situatie kan ik niet doen waarvoor ik verkozen ben.”

De verklaring volgde na een korte crisisvergadering in Downing Street 10 met de voorzitter van de Conservatieve partij, vicepremier Therese Coffey en Sir Graham Brady, de voorzitter van het invloedrijke 1922 Committee in de Conservatieve partij. Met die laatste is afgesproken dat er binnen de week een nieuwe premier wordt verkozen binnen de partij. Tot zolang blijft Truss in functie.

Nieuwe parlementsverkiezingen

Hoe die interne verkiezing georganiseerd wordt, en wie de kandidaten zijn om Truss op te volgen, is nog niet duidelijk. Maar tegen 28 oktober zou er een nieuwe premier moeten zijn, zo heeft Graham Brady, een leider van de Tories, donderdag gezegd. Na het vertrek van Truss’ voorganger Boris Johnson, deden de Tories er echter enkele maanden over om een nieuwe leider in het zadel te hijsen.

Labour-leider Keir Starmer roept op tot parlementsverkiezingen. “De Britse bevolking verdient zoveel beter dan deze draaideur van chaos (...) Elke crisis wordt gemaakt in Downing Street, en betaald door het Britse volk.”

Ook de leider van de Liberal Democrats Ed Davey wil parlementsverkiezingen. “Boris Johnson heeft gefaald en Liz Truss heeft onze economie vernietigd. De Conservatieven hebben keer op keer getoond dat ze niet geschikt zijn om het land te leiden.”

De Schotse premier Nicola Sturgeon heeft donderdag ook tot nieuwe verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk opgeroepen . “Nieuwe verkiezingen zijn nu een democratische noodzaak”, schreef de Schotse donderdag op Twitter nadat Conservatief premier Liz Truss haar ontslag aankondigde. “Er zijn geen woorden om deze puinhoop adequaat te beschrijven,” zei Sturgeon die leider is van de Schotse Nationale Partij (SNP). “De realiteit is dat gewone burgers hiervoor de prijs moeten betalen. De belangen van de Conservatieve Tory-partij, die binnen een week een opvolger voor Truss wil vinden, zouden nu geen rol mogen spelen”, besloot ze.

In totaal zullen er slechts drie kandidaten kunnen meedingen voor het leiderschap van de Conservatieve partij en dus voor Downing Street 10. Dat liet de partijleiding donderdag weten.

Kandidaten moeten van de conservatieve leden van het Lagerhuis minstens honderd nominaties krijgen. Dat impliceert dat een reeks potentiële kandidaten uit de boot valt en dat er maximaal drie overblijven, rekende Sky News voor. Het nomineren kan nu al en strekt zich uit tot maandag 15.00 uur Belgische tijd.

Truss werd nog twee dagen voor het overlijden van koningin Elizabeth II door haar ontvangen in het Schotse Balmoral. Truss is de eerste premier die haar ontslag aanbood bij koning Charles.

