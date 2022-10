Liz Truss heeft het minder lang volgehouden dan een krop sla

Nadat Liz Truss op een persconferentie vrijdag het ontslag aankondigde van haar minister van Financiën startte de tabloid ‘The Daily Star’ een wel heel opmerkelijke livestream: wie houdt het langer vol, Truss of een krop sla? Na slechts enkele dagen is het antwoord al duidelijk, want Truss heeft donderdag na slechts 45 dagen ontslag genomen.