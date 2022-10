Club van Dodi Lukebakio wil nieuwe spelers teelbalonderzoeken aanbieden

De Duitse eersteklasser Hertha Berlijn wil nieuwe spelers in de toekomst teelbalonderzoeken laten ondergaan. Dat verklaarde directeur Fredi Bobic aan dagblad Bild. De club van Rode Duivel Dodi Lukebakio kreeg de voorbije maanden af te rekenen met twee spelers met een tumor in de testikels.

Op korte periode kregen Marco Richter en Jean-Paul Boëtius (ex-Genk) deze zomer de diagnose van teelbalkanker. Beide spelers werden geopereerd, maar hadden geen chemotherapie nodig. Richter kon eind augustus zijn wederoptreden vieren, Boëtius hervatte vorige week de groepstraining. Bij Dortmund werd afgelopen zomer bij aanvaller Sébastien Haller ook een tumor in zijn teelbal geconstateerd. Haller staat wel nog aan de kant. Bij Union Berlijn werd Timo Baumgartl getroffen.

“We zullen vanaf de volgende transferperiode zeker actief onderzoeken aanbieden aan spelers”, verklaarde Bobic. “Het wordt wel niet verplicht.”

De huidige selectie van Hertha Berlijn kreeg de aanbeveling ook onderzoeken te laten uitvoeren. Verschillende spelers deden dit al, coach Sandro Schwarz en zijn staf ondergingen ook de nodige tests.

Teelbalkanker is een eerder zeldzame vorm van kanker, maar het komt in de meeste gevallen wel voor bij vrij jonge mannen. De gemiddelde leeftijd om in Duitsland de diagnose van teelbalkanker te krijgen is 38 jaar. (belga)