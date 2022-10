Dit zijn de mogelijke opvolgers van Liz Truss: van haar rivaal over de geliefde ex-militair tot … Boris Johnson

De Britse premier Liz Truss neemt ontslag na amper 45 dagen. Ze blijft voorlopig nog in Downing Street tot haar opvolger aangeduid wordt. Dat zou tegen het einde van de week moeten gebeuren. Wie haar zal opvolgen, is nog niet bekend. We lijsten enkele kanshebbers op.

Ben Wallace

Ben Wallace. — © AFP

Ben Wallace is zeer geliefd, onder meer door zijn steun die hij als voormalig militair aan Oekraïne geeft. Maar zelf wil hij waarschijnlijk geen leider worden. Deze zomer stapte hij ook al niet mee in de race om de opvolger van Boris Johnson te worden.

Rishi Sunak

Rishi Sunak — © AFP

Tweede na Truss in de race om het leiderschap van de conservatieve partij na het ontslag van Boris Johnson. Én de grote favoriet om Truss op te volgen. Hij wordt evenwel niet als verbindend figuur gezien omdat hij een sleutelrol speelde bij het vertrek van Truss. Sommige partijleden waarschuwen in Britse media dat de partij zou splitsen als ze hem tot leider stemmen. Sunak waarschuwde zijn rivaal Truss dat haar plannen voor belastingverlaging de economie in een vrije val zouden brengen. Sindsdien zou hij steeds meer overtuigd zijn van zijn grote gelijk.

Penny Mordaunt

Penny Mordaunt — © AFP

De leider van het Lagerhuis Penny Mordaunt is misschien te onervaren om de partij en het land te leiden in tijden van economische crisis. Toch wordt ze genoemd als mogelijke opvolger, maar dan samen met Rishi Sunak. Ze heeft de goedkeuring van de partij. In de partijverkiezingen om de nieuwe premier te worden, bekleedde ze lang de tweede positie na Sunak, tot Truss het in de vijfde en laatste ronde volledig overnam.

Boris Johnson

Boris Johnson — © REUTERS

Ex-premier Boris Johnson zal naar verwachting kandideren voor het partijleiderschap van de Britse Conservatieve Partij en dus voor premier, melden de kranten The Daily Telegraph en The Times op basis van niet nader genoemde ingewijden. De kwaliteitskrant ziet in Johnson een kansrijke kandidaat.

In zijn afscheidsspeech had hij het al over een terugkeer naar de politieke frontlinie. De gokkantoren zetten hem daarom bij de grootste favorieten. Enkele parlementsleden zeggen ook dat de partij groot voorstander is van een nieuwe ambtstermijn voor Johnson als premier.

Jeremy Hunt

Jeremy Hunt — © © No11 Crown Copyright / eyevin

De nieuwe minister van Financiën lijkt momenteel de machtigste figuur van de regering en kan zelfs beslissingen van de premier terugdraaien. Dat maakte hem tot grote kanshebber om Truss op te volgen. Maar Hunt heeft al aangegeven dat niet te willen doen.