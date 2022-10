HET PUNT VAN VAN IMPE: “Liz Truss is de ramp die je van ver zag aankomen. Dieptragisch is het”

De houdbaarheid van Liz Truss, premier van Groot-Brittannië, blijkt dan toch niet langer dan die van een natte krop sla. Dat voorspelden de Britten al met het nodige flegma. “Los van alle goeie memes en grapjes, is dit een drama”, zegt Liesbeth. “Als Brit zou ik krom liggen van het lachen, en me tegelijk diep zorgen maken.”

Verder hebben we het over de asielcrisis in Brussel – “Is het niet willen of niet kunnen? Als je iets een tijdje niet wil, kán je het op den duur ook niet meer”. En over de al dan niet besmeurde Zonnebloemen van Van Gogh: “Weet iemand straks nog waarvoor die actie eigenlijk diende?”