Sportief directeur Adrian Esparraga predikt geduld in zoektocht naar nieuwe coach van SK Deinze: “We willen niet opnieuw in de fout gaan”

Bovendien heeft Deinze met het vertrek van coach Takahisa Shiraishi al een trainersontslag achter de rug. Het is maar zeer de vraag of interimcoach Antonio Calderon tot het einde van het seizoen de lijnen zal uitzetten als T1. Deinze trekt vrijdag naar Club NXT, waar ex-Deinzenaar Lennart Mertens sinds dit seizoen speelt. “We hebben al veel data verzameld en wedstrijden geanalyseerd”, zegt sportief directeur Adrian Esparraga. “We missen een type als Lennart. Hij werd als diepe spits niet vervangen. We zijn aan de voorbereiding begonnen volgens het concept van onze vorige coach. Shiraishi wilde op een andere manier voetballen. Hij had een profiel als Mertens niet nodig, maar nu blijkt het tegendeel waar. We hadden ook interesse in Dieumerci Mbokani, maar moeten rekening houden met onze financiële mogelijkheden. Mbokani verdient meer dan het dubbele van de bestbetaalde speler bij ons. Het was voor ons onmogelijk om Mbokani aan te trekken.”

Over de toekomstige coach houdt Esparraga de boot af. “We hebben al met enkele kandidaten gesproken, maar nog geen knopen doorgehakt. We gaan niet overhaast te werk en willen niet opnieuw in de fout gaan. We moeten met veel elementen rekening houden. De nieuwe coach moet de kwaliteiten van onze groep en de ambitie van de club kennen. Hij moet vertrouwd zijn met de Challenger Pro League en ons project steunen. De nieuwe coach kan een Belg zijn, maar dat hoeft niet per se. Calderon is bijvoorbeeld ook een kandidaat voor het trainerschap. Ondanks de nederlaag tegen Beveren deed hij het in de voorbije weken zeer goed. We hebben op iedere positie voldoende kwaliteit. We zijn ook conditioneel voldoende sterk. We hebben het vertrouwen in onze spelerskern nog niet verloren”, besluit Esparraga.

Geen onrust

“Er is ondanks onze penibele situatie zeker geen onrust binnen de club”, zegt CEO Serge Beerens. “Het kan in deze reeks snel veranderen. Twee zeges op rij kunnen een groot verschil maken. Er steekt dit seizoen geen enkele ploeg bovenuit, zoals Union Sint-Gillis of Westerlo dat in de voorbije jaren deden. Onze eerste competitieduels waren niet super, maar ik zag veel goede zaken. Er zat wel geen lijn in onze manier van spelen. Dat is onder Calderon al fors verbeterd. De spelers weten goed wat hij van hen verlangt. Duidelijkheid is van cruciaal belang voor een spelersgroep.”

“Er is geen enkele aanleiding om stress te hebben”, sust Beerens. “Ik was vorig seizoen bij reeksgenoot RWDM aan het werk. De Brusselaars vatten de competitie aan met vijf op achttien, maar speelden eind april tegen Seraing voor promotie naar 1A. We zullen pas op het einde van de rit een objectieve analyse kunnen maken”, besluit Beerens.