Geblesseerde ex-Buffalo Christophe Lepoint volgt AA Gent nog op de voet: “Op deze manier haal je nooit Play-off 1”

Seraing rekent op Christophe Lepoint om de club in 1A te houden. "Nog minstens een jaartje in eerste klasse voetballen, woog door op een keuze voor Jong AA Gent."

Vorige zomer leek Christophe Lepoint op weg naar Jong AA Gent, maar uiteindelijk tekende de 37-jarige Brusselaar een contract bij Seraing. “Ik had nog te veel honger naar de bal. Daarom contacteerde ik meneer Louwagie om te zien of ze voor Jong AA Gent geen interesse hadden in mijn diensten. Alles leek in kannen en kruiken, maar plots kwam Seraing op de proppen.”

Seraing mist zijn ervaren krijger zondagmiddag wel noodgedwongen. Christophe Lepoint herstelt momenteel van een knieblessure. “Zo’n vijf weken geleden liep ik een scheurtje op in de ligamenten van mijn knie. Ik ben nu al zo’n tien dagen aan het lopen. Het is nu vooral van belang om geduld te oefenen, want anders dreigt het ligament helemaal af te scheuren.”

De blessure van Lepoint was zonder meer een flinke streep door de rekening van Seraing-coach José Jeunechamps. “De coach wilde mij er graag bij omwille van mijn ervaring, want hij weet wat ik presteerde bij Moeskroen. In Seraing hebben we een heel jonge groep zonder veel ervaring op dit niveau. Logisch dat we dan ook best wel een moeilijke seizoenstart kenden”, aldus Lepoint, die er maar wat graag was bij geweest tegen AA Gent.

De voormalige Rode Duivel kwam dan ook in totaal 129 keer in actie voor de Buffalo’s. “Ik volg AA Gent ook nog altijd op de voet en ik weet dat ze woensdag opnieuw een opdoffer moesten incasseren. Ik ken het huis heel goed en besef dat ons een moeilijke middag wacht. Het bestuur is niet tevreden en ook de fans roeren zich. Toch mag je Seraing zeker niet kansloos noemen.”

Bijna voetbalde Lepoint nu zelfs opnieuw in Gentse loondienst. “Deze zomer heb ik inderdaad gepraat met AA Gent. Na de degradatie van Moeskroen had nog te veel honger naar de bal. Daarom contacteerde ik meneer Louwagie om te zien of ze voor Jong AA Gent geen interesse hadden in mijn diensten. Hij beloofde me de coach te contacteren. Het ging allemaal heel snel. Alles leek in kannen en kruiken, maar toen kwam Seraing op de proppen.”

“Toevallig vertoefde ik ook net enkele dagen in Frankrijk voor een huwelijk in mijn schoonfamilie. Plots meldde meneer Jeunechamps zich. Het project om Seraing in eerste klasse te houden was natuurlijk ook heel mooi. Toch klopt mijn hart zeker nog voor AA Gent. Ik kende er de mooiste periode van mijn loopbaan en ik had die ook graag afgesloten bij de Buffalo’s, maar het vooruitzicht om bij Seraing nog zeker één jaar in eerste klasse te voetballen, woog net iets meer door.”

Toch sluit Lepoint een terugkeer naar Gent niet helemaal uit. “Je weet nooit wat de toekomst brengt. Ik heb een contract tot eind dit seizoen, plus een optie als we ons weten te redden. Ik voel me ook goed in Luik. Mijn focus ligt nu op mijn revalidatie en daarna zien we wel wat de toekomst in petto heeft voor mij.”

Gehandicapt Gent

Lepoint beseft trouwens donders goed dat de Buffalo’s moeilijke tijden beleven. “Je kunt geen resultaten boeken op deze manier. Ik ken Hein, het is een formidabele trainer. We werkten ook nog samen, hè. Vorig seizoen vormde de Gentse defensie een muur, nu slikt Gent veel te veel goals. Ook in de andere linies zie je te veel jongens die nog niet op hun normale niveau acteren. Op deze manier kun je nooit Play-off 1 halen.”

“Verliezen van een Zweedse club, onvoorstelbaar. Het is niet dat ze zo’n ploeg moeten vernederen, maar ook de resultaten in de Conference League zijn ondermaats. Eigenlijk is er niet zoveel veranderd, maar Gent is toch wel wat gehandicapt in vergelijking met vorig seizoen. De blessure van Tissoudali speelt daarbij een grote rol. Daarnaast misten ze ook lange tijd Julien De Sart. Die twee waren vorig seizoen toch zeer belangrijk”, aldus nog Lepoint, die zondag wel van de partij is. “Ik kom sowieso eens langs in de Ghelamco Arena. Al zal het toch pijn doen om zelf niet te kunnen spelen.”