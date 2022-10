In 45 dagen stortte Liz Truss haar land in de miserie, leidde ze haar partij naar de afgrond en vernietigde ze haar politieke carrière

Na 45 dagen is het premierschap van Liz Truss al voorbij. — © REUTERS

Amper 45 dagen heeft de Britse premier Liz Truss het volgehouden. Ze wordt daarmee de kortst zittende premier ooit. In die korte tijd heeft ze haar land in de miserie gestort met een experimenteel economisch plan. Heeft ze haar partij naar de rand van de afgrond geleid. Heeft ze de internationale geloofwaardigheid van Groot-Brittannië nog verder aangetast. En heeft ze haar eigen, zorgvuldig opgebouwde, politieke carrière totaal vernietigd. Vraag is nu wie de brokstukken moet proberen te lijmen.