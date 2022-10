Heel wat scholen doen toiletten tijdens lesuren op slot: “Als je baas zoiets doet, dan zeg je toch: ‘Die is zot geworden’”

Om misbruik van toiletbezoeken tijdens de lesuren tegen te gaan, nemen heel wat scholen strenge maatregelen. Soms gaan de toiletten tijdens de lesuren op slot. En soms kan enkel wie een medisch attest of plaspas heeft, de klas even verlaten. Geen goed idee, zeggen artsen. “Als je baas je vertelt dat je voortaan enkel om 10, 12 en 14 uur naar het toilet mag, dan zeg je zelf ook: Mijn baas is zot geworden.”