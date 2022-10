Antwerp-KVO officieel verlaat: spelersbus Oostende hopeloos vast in de file op Antwerpse Ring

De kans dat Antwerp-KV Oostende tijdig wordt afgetrapt, is klein. De spelersbus van KV Oostende was om 17.30 uur nog steeds niet op de Bosuil. De bus staat namelijk vast in de file. Yves Vanderhaeghe heeft alleszins tijd genoeg om een strijdplan op te stellen op de E17 en wisselt straks alvast zes spelers, waaronder Hubert in doel. Phillips maakt zijn debuut op Antwerp.

De kans dat Antwerp-KV Oostende tijdig wordt afgetrapt, is klein. De spelersbus van KV Oostende was om 17.30 uur nog steeds niet op de Bosuil. De bus staat namelijk vast in de file. Omrijden via een alternatieve route was onmogelijk, want ter hoogte van Wommelgem stond politiebegeleiding te wachten. Het is daarom wachten op overleg tussen beide ploegen en de match delegate, én waarschijnlijk ook wachten op een nieuw aftrapuur. (jve)