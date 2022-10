EU treft sancties tegen Iran over levering ‘kamikaze-drones’ aan Rusland in Oekraïne-oorlog

De 27 lidstaten van de Europese Unie hebben donderdag een akkoord gevonden over sancties tegen Iran wegens de levering van drones die Rusland inzet in de oorlog in Oekraïne. Dat heeft Tsjechië, dat de Europese vergaderingen momenteel leidt, bekendgemaakt.

De Commissie kondigde woensdag aan dat er bewijs gevonden is dat het wel degelijk Iraanse drones zijn waarmee Rusland de jongste dagen doelwitten in Oekraïne aanvalt. De EU-buitenlandministers gaven eerder al hun fiat om in dat geval sancties tegen de Islamitische Republiek uit te werken.

Dat hebben hun ambassadeurs nu gedaan. Van drie personen en één Iraanse entiteit worden de tegoeden in Europa geblokkeerd. Het gaat om majoor-generaal Mohammad Hossein Bagheri, die als hoofd van het droneprogramma van het Iraanse leger een belangrijke rol speelt bij de defensiesamenwerking van zijn land met Rusland, om generaal Sayed Hojatollah Qureishi, die verantwoordelijk is voor de onderhandelingen met Rusland over de levering van drones, en om bigadier-generaal Saeed Aghajani, die de eigenlijke leveringen overziet. De drie betrokken militairen mogen ook de Europese Unie niet meer in.

Ook Shahed Aviation Industries wordt gestraft, een bedrijf dat nauw verbonden is met de Iraanse Revolutionaire Garde en dat de betrokken drones produceerde. Daarenboven willen de lidstaten aan nog twee andere personen en twee entiteiten sancties opleggen voor het onrechtstreeks schenden van de territoriale integriteit van Oekraïne.